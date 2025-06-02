Düzce'de 50 Kadın Mutfak Atölyesi ile İş Hayatına Adım Atacak - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Düzce'de 50 Kadın Mutfak Atölyesi ile İş Hayatına Adım Atacak

02.06.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de gerçekleşen 'Mutfak Atölyesi Düzce Takım Akademisi' projesi ile 50 kadın eğitim alarak sertifika alacak ve iş hayatına katılacak. Proje, Düzce Belediyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile yürütülmektedir.

Mutfak akademisi 50 kadına umut olacak

DÜZCE - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerli Kalkınma Hamlesi çerçevesinde Düzce'de 50 kadın "Mutfak Atölyesi Düzce Takım Akademisinde Kuruluyor" projesi ile eğitim ve sertifika alıp iş hayatına başlayacak.

Düzce Belediyesi, Düzceli kadınlara destek vermek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerli kalkınma hamlesinden yararlanarak "Mutfak Atölyesi Düzce Tarım Akademisinde kuruluyor" projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde 50 kadın atölyede eğitim alarak, iş hayatına atılmak için sertifika alacak. Projenin açılış organizasyonu Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve ilgili kuruluş temsilcileri katıldı. Düzceli kadınların burada alacakları eğitim sonrasında 15'inin Beltur bünyesinde 20'sinin iş kulübü bünyesinde kalan 15 kişi ise kendi iş hayatına gireceğini belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Düzce zengin beşeri coğrafyası ile beşeri sosyolojisinin zenginliğinin gastronomiye olan yansıması noktasında oldukça mutfağa sahip. Ancak bu mutfak piyasaya çıkartılabilir katılabilir olması noktasında bu mutfağa hakimdir. Herkes annesinden büyüklerinden yemekleri öğreniyor fakat bu atölye ile birlikte bütüncül olarak Düzce mutfağını öğrenecek şeflerin aşçıların yetiştirilmesi ile bu güçlü gastronomi ticari anlamda Düzce mutfaklarına döneceğini düşünüyorum. Burada 50 kadın kardeşimiz inşallah sertifikalanacak. Burada eğitim alan 15 kadının doğrudan Beltur bünyesinde 20'sinin iş kulübü bünyesinde kalan 15'inin ise kendi işyerlerini açma konusunda girişimleri olacağını öğrendim. Allah sertifika alacak hanım kardeşlerimizin yolunu açık etsin diyorum" şeklinde konuştu.

"Düzce'nin gastronomi kültürü gelişecek"

Proje ile birlikte Gastronomi kültürünün gelişeceğini belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Tarım akademisi dediğimiz akademide Düzce'nin tarımsal zenginliğini özellikle ata tohumunun doğal varlığını ve zenginliğine sahip çıkmak için oluşturduğumuz bir yapıdır. En son Üniversitemizi de buraya dahil ederek ziraat fakültesinin uygulamalarını burada yapıyoruz. Tarımın önemli olduğunu ve büyük önem verdiğimizi hep söylüyorum. Ben bakanlık yaptığım zamanlarda tarım arazilerine organize sanayi bölgesinin kurulması için imza vermedim. Tarım önemli, gıda önemli. Düzce'deki gastronomi kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak olan bu atölyeyi faal kılacağız. Burada insanlar yemek yapmayı öğrenecekler. Hatta biz kendilerine sertifika vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Düzce Belediyesi, Düzce Belediyesi, Gastronomi, Eğitim, Kadın, Genel, Düzce, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Genel Düzce'de 50 Kadın Mutfak Atölyesi ile İş Hayatına Adım Atacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

11:09
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:17
İlk 50’de tek Türk takımı UEFA güncel sıralamayı açıkladı
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
15:10
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:44:28. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de 50 Kadın Mutfak Atölyesi ile İş Hayatına Adım Atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.