Düzce'de 50 Kadın Mutfak Atölyesi ile İş Hayatına Adım Atacak

Mutfak akademisi 50 kadına umut olacak

DÜZCE - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerli Kalkınma Hamlesi çerçevesinde Düzce'de 50 kadın "Mutfak Atölyesi Düzce Takım Akademisinde Kuruluyor" projesi ile eğitim ve sertifika alıp iş hayatına başlayacak.

Düzce Belediyesi, Düzceli kadınlara destek vermek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerli kalkınma hamlesinden yararlanarak "Mutfak Atölyesi Düzce Tarım Akademisinde kuruluyor" projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde 50 kadın atölyede eğitim alarak, iş hayatına atılmak için sertifika alacak. Projenin açılış organizasyonu Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve ilgili kuruluş temsilcileri katıldı. Düzceli kadınların burada alacakları eğitim sonrasında 15'inin Beltur bünyesinde 20'sinin iş kulübü bünyesinde kalan 15 kişi ise kendi iş hayatına gireceğini belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Düzce zengin beşeri coğrafyası ile beşeri sosyolojisinin zenginliğinin gastronomiye olan yansıması noktasında oldukça mutfağa sahip. Ancak bu mutfak piyasaya çıkartılabilir katılabilir olması noktasında bu mutfağa hakimdir. Herkes annesinden büyüklerinden yemekleri öğreniyor fakat bu atölye ile birlikte bütüncül olarak Düzce mutfağını öğrenecek şeflerin aşçıların yetiştirilmesi ile bu güçlü gastronomi ticari anlamda Düzce mutfaklarına döneceğini düşünüyorum. Burada 50 kadın kardeşimiz inşallah sertifikalanacak. Burada eğitim alan 15 kadının doğrudan Beltur bünyesinde 20'sinin iş kulübü bünyesinde kalan 15'inin ise kendi işyerlerini açma konusunda girişimleri olacağını öğrendim. Allah sertifika alacak hanım kardeşlerimizin yolunu açık etsin diyorum" şeklinde konuştu.

"Düzce'nin gastronomi kültürü gelişecek"

Proje ile birlikte Gastronomi kültürünün gelişeceğini belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Tarım akademisi dediğimiz akademide Düzce'nin tarımsal zenginliğini özellikle ata tohumunun doğal varlığını ve zenginliğine sahip çıkmak için oluşturduğumuz bir yapıdır. En son Üniversitemizi de buraya dahil ederek ziraat fakültesinin uygulamalarını burada yapıyoruz. Tarımın önemli olduğunu ve büyük önem verdiğimizi hep söylüyorum. Ben bakanlık yaptığım zamanlarda tarım arazilerine organize sanayi bölgesinin kurulması için imza vermedim. Tarım önemli, gıda önemli. Düzce'deki gastronomi kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak olan bu atölyeyi faal kılacağız. Burada insanlar yemek yapmayı öğrenecekler. Hatta biz kendilerine sertifika vermeyi düşünüyoruz" dedi.