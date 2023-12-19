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Edremit Engelsiz Yaşam Merkezi engellilere umut oluyor - Son Dakika
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Edremit Engelsiz Yaşam Merkezi engellilere umut oluyor

Edremit Belediyesi tarafından hizmete açılan Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylere umut oluyor. Merkezde 10 farklı atölyede eğitim veriliyor ve 152 engelli öğrenciye ücretsiz servis sağlanıyor. Engelliler burada sosyalleşiyor, aktivitelere katılıyor ve ilerleme kaydediyorlar.

Edremit Engelsiz Yaşam Merkezi engellilere umut oluyor
19.12.2023 - 20:19,  Güncelleme: 20:24
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Edremit Engelsiz Yaşam Merkezi engellilere umut oluyor

VAN - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından 2020 yılında hizmete açılan Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylere umut oldu.

Edremit Belediyesi her alanda olduğu gibi sosyal sorumluk projesi çerçevesinde dezavantajlı bireylere de hizmet sunuyor. Sosyal belediyecilik çerçevesinde 2020 yılında hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Merkezi ile yüzlerce engelliye umut olan Edremit Belediyesi, halkın takdirini alıyor. 23 personelin hizmet verdiği Engelsiz Yaşam Merkezinde 10 atölyenin yer aldığını ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Cihat Yıldız, "152 engellinin yer aldığı merkezimizde çok amaçlı veli atölyesi, Kur'an-ı Kerim atölyesi, resim ve el becerileri atölyesi, ahşap yakma atölyesi, filografi ve rölyef atölyesi, spor atölyesi, müzik eğitimi atölyesi, erken çocukluk eğitim merkezi atölyesi, bireysel eğitim atölyesi ve kokulu taş atölyesi olmak üzere 10 atölyemizde özel öğrencilerimize eğitim vermekteyiz" dedi.

Merkezde zihinsel, bedensel, görme, işitme engellilerin yanı sıra otizm ve down sendromlu öğrencilerin olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Belediyemiz öğrencilerimize ücretsiz servis tahsis etmiştir. Bu servisler öğrencilerimizi hafta içi her gün sabah evlerinden alıp tekrar evlerine bırakıyor. Öğrencilerimiz burada çok mutlular. Burada kendilerini kanıtlıyorlar. Farklı atölyede farklı etkinliklerde yer alıyorlar. Bu manada göreve geldiği günden beri engelli öğrencilerimizin destekçisi olan Belediye Başkanımız İsmail Say'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Engellilerin merkezde sosyalleştiğini belirten Yıldız, "Öğrencilerimiz burada sosyalleşiyorlar, aktivitelere katılıyorlar. Belli günlerde farklı yerlere ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Bu da hem onları hem de ailelerini memnun ediyor. Ailelerden buraya gelen çocuklarının ilerleme kat ettikleri, değiştikleri ve mutlu oldukları yönünde olumlu dönüşler alıyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Merkezinde mutlu olduklarını ifade eden engelliler ise bu hizmeti sunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı çok sevdiklerini belirterek kendisine teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA
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