Eğitimciler Zorlu Bölgedeki Çocukları Unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Eğitimciler Zorlu Bölgedeki Çocukları Unutmadı

Ceylanpınar'da öğretmenler, elektrik ve suyun olmadığı bölgede çocuklara sürpriz yaptı.

24.11.2024 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrik ve suyun olmadığı bölgedeki öğrencilere öğretmenler ulaştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik ve suyun olmadığı kırsal bölgeye ulaşan öğretmen ve gönüllüler, zor şartlarda yaşayan çocuklara oyuncak hediye edip yaş pasta dağıttı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da bir grup gönüllü ile buluşan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler gününde elektrik ve suyun olmadığı TİGEM bölgesinde yaşayan göçer çocukları unutmadı. Kendileri için kutlanan günde öğrencileri unutmayan öğretmenler, hazırladıkları yaş pastalar ve aldıkları oyuncaklarla adeta kuş uçmaz, kervan geçmez denilen Mengalan bölgesine gitti.

Tek düşündükleri yine öğrencileri oldu

Gönüllüler ile öğretmenler, zor şartlarda yaşayan çocuklara büyük bir sürpriz yaptı. Daha önce de bir çok defa çocuklara sürpriz yapan gönüllülerin araçlarını gören çocuklar, büyük bir heyecanla onlara doğru koştu.

Gönüllüler ve öğretmenlerle buluşan çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı. Çocukların aileleri de bu heyecana uzaktan izleyerek ortak oldu. Hediyelerini alıp çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, kendi öğretmenleri ile Türkiye'nin değişik illerindeki öğretmenlerin yaptırdığı pastaları keserek yedi.

Günün sonunda büyük bir mutluluk yaşayan çocuklar, organizasyonu yapan Çocuklar Mutlu Olsun Yeter isimli gönüllü grubun temsilcisi Elif Bulut ile öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Eğitim, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Eğitimciler Zorlu Bölgedeki Çocukları Unutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
12:18 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok
11:32 Maserati’ye mi biniyor İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun özel plakalı makam aracı Maserati'ye mi biniyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun özel plakalı makam aracı
11:23 TBMM’de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı TBMM'de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı
11:10 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Toskana keyfi Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Toskana keyfi
11:00 Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL’lik zarar verdi Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL'lik zarar verdi
10:56 Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli açıklaması: ’Hakkını vermek lazım’ Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli açıklaması: 'Hakkını vermek lazım'
10:54 Menajerleri İstanbul’a bile geldi: Premier Lig’in yıldızı adım adım Fenerbahçe’ye Menajerleri İstanbul'a bile geldi: Premier Lig'in yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye
10:51 Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı
10:48 Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 19:45:55. #1.13#
SON DAKİKA: Eğitimciler Zorlu Bölgedeki Çocukları Unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.