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Elazığ Otogarı'nda bayram yoğunluğu

ELAZIĞ - Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram hareketliliği başladı. 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar, otogara akın etti. Bayram tatili nedeniyle şehir dışına gitmek için otogarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ise mağduriyetin oluşmaması için ek seferlere başladı.

Yaşadıkları yoğunluğun kendileri açısından gayet iyi olduğunu belirten firma çalışanlarından Hüseyin Demir, "Araçlarımız dolu gidip geliyor. Firmalarımız ek seferler de çıkarttılar. İnsanları ailelerine yetiştirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Araç içerisinde vatandaşlara elimizin yettiği kadarıyla hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Elazığ'da araştırma görevlisi olduğunu aktaran Ali Berk Yürek, "Elazığ'a yeni atanmıştım. 1 ay olmadan Hatay'a geri gidiyorum ailemi görüp geri geleceğim. Otobüs yeni geldi. Bizde hayırlısıyla sağ salim bir şekilde gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Bayram nedeniyle ek seferlerden dolayı çok yoğun olduklarını aktaran otobüs muavini Hikmet Atalay, "Eve gidecek zamanımız dahi olmuyor. Bayram dolayısıyla çalışmayan araçlar çalışmaya başladı. Önceden muavin bolluğu yaşanırken şimdi muavin arıyorlar. Şimdiden muavin yetiştirmeye başlamışlar ki yaz aylarında rahat etsinler. Bayram yoğunluğu olduğundan fazla var. Bayram gelişini 2 hafta önceden belli etmişti" diye konuştu.