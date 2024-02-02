Enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA'sı tespit edilemedi
Vefat olayı gerçekleşen 1759 binadan 975'inin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
HATAY - Hatay Cumhuriyet Basşavcısı Ahmet Çelikkol, asrın felaketinde Antakya ve Defne ilçelerinde 17 bin 615 vatandaşın vefat ettiğini belirterek 193 cesedin DNA eşleşmesinin yapılamadığından dolayı yakınlarına teslim edilemediğini söyledi.
Hatay Cumhuriyet Basşavcılığı tarafından adliye binasında iletişim ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Cumhuriyet Savcısı Tugay Özkahraman, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Kerimhan Acer ve basın mensupları katıldı. Hatay Cumhuriyet Basşavcısı Ahmet Çelikkol, Asrın felaketi sonrasında yürütülen çalışmalar ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Antakya ve Defne ilçelerinde 17 bin 615 insanın vefat ettiğini belirterek "6 Şubat ve sonrasında meydana gelen depremlerde en çok etkilenen ilimiz Hatay olmuştur. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalar sonucunda depremi suçları soruşturma bürosunda 22 bin 581 soruşturma dosyası açılmıştır. Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda bina bazlı değerlendirilerek birleştirmeler yapıldıktan sonra 3 bin 522 dosyaya dönüştürülmüştür. Hatay il merkezinde 17 bin 615 insanımız deprem nedeniyle vefat etmiştir" dedi.
"193 cenazenin DNA örnekleri alınmış ancak eşleşme yapılamadığından yakınlarına teslim edilememiştir"
Deprem sonrası yakınlarından haber alamayan vatandaşlara DNA örneği vermeleri çağrısında bulunan Başsavcı Çelikkol, "Bu kapsamda yapılan ölüm işlemleri neticesinde ilk etapta 2 bin 18 kişinin kimlik bilgileri tespit edilememişti. Ancak gerçekleştirilen tahkikatlar neticesinde biyolojik örnek veren 708 kişiyle birlikte yapılan inceleme, tanık beyanları, DNA, parmak izi ve fotoğraf eşlemesiyle 1825 kişinin kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Vücut bütünlüğü bozulmamış ve vücut bütünlüğü bozulmuş 193 cenazenin DNA örnekleri alınmış ancak eşleşme yapılamadığından yakınlarına teslim edilememiştir. Depremde Hatay'da yakınlarına ulaşamayan ve DNA örneği veremeyen kişiler eğer varsa ilgili kişilerin ikamet ettikleri en yakın adliyeye başvurarak DNA incelemesi ve biyolojik örnek alınması için müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
Vefat olayı gerçekleşen 1759 binadan 975'inin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
Başsavcı Çelikkol, Antakya ve Defne ilçelerinde vefat olayı gerçekleşen 1759 bina tespit edildiğini belirterek bu binalardan 975'inin ruhsatsız olduğunu söyledi. Başsavcı Çelikkol, "Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan deprem soruşturmaları neticesinde 2601 bina ile ilgili soruşturma dosyasına konu binada Cumhuriyet Savcısı başkanlığında bilirkişi heyetlerince olay yeri inceleme yapılmıştır. Vefat olayı gerçekleşen Hatay'da toplam 1759 bina tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaları devam eden ve depreme konu binalardan 975 binanın ruhsatsız yapı olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 Şubat tarihinden itibaren yıkılan binaların yapımından sorumlu olan 113 şahsa yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebiyle 166 tutuklama işlemi yapılmıştır" şeklinde konuştu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçileri rehin alan saldırgan, polis ekiplerinin operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırganın fabrikanın eski çalışanı olduğunu söyledi.
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada Kayseri detayı dikkat çekti. Saldırının arkasındaki örgüt üyelerinin olaydan önce Kayseri'de bir evde ve otelde iki ayrı toplantı gerçekleştirdikleri belirlendi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından tabancayla vurulan taksi şoföründen acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Taksi içi kamerasına yansıyan olayda saldırganın şoföre, "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği görülmüştü.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, adaylık sürecine ilişkin tepki gösterdi. Keskin yaptığı açıklamada, ''Aday gösterilmeyeceğim İmamoğlu tarafından PM'den önce tebliğ edildi.'' dedi. Yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyen bir başka isim olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisini makamına çağırdığını ve ''Yol yürümeyeceğini'' söylediğini belirtmişti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, ''İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?'' sorusuna, ''Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek.'' yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan umutlandıran ''ateşkes'' açıklaması geldi. Açıklamada, ''Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi'' denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda ateşkes konusu ele alınacak.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden gelen yardım çığlıkları üzerine mahalleli polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 50 yaşındaki bir kadını bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis, cinayet şüphesiyle evde bulunan kadının eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı.
Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi protestoları Türkiye'nin komşusu Yunanistan'a sıçradı. Selanik'te hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı. Sembolik olarak tabut taşıyan çiftçiler çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti.
Son Dakika › Genel › Enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA'sı tespit edilemedi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?