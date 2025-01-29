Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri'yi kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri'yi kabul etti

Geniş Video İzle

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin davasının tarihine vurgu yaparak bağımsızlık istedi.

29.01.2025 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri'yi kabul etti

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye için Filistin davasının 7 Ekim'den bu yana olmadığını, bu davanın çok eskilere dayandığını belirterek, Kudüs'ün, Gazze'nin, Filistin'in tam bağımsızlığını görmek istediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri ve heyetini kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye için Filistin davasının 7 Ekim'den bu yana olmadığını bu davanın çok eskilere dayandığını belirterek, Kudüs'ün, Gazze'nin, Filistin'in tam bağımsızlığını görmek istediklerini ifade etti.

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri ise kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Ali Erbaş, Politika, Filistin, Türkiye, Genel, Dünya, Gazze, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Genel Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri'yi kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:01 Galatasaray’da Hakim Ziyech bilmecesi çözüldü Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi çözüldü
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 01:33:20. #1.13#
SON DAKİKA: Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri'yi kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.