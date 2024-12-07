Erciyes Kayak Merkezi'nde Ziyaretçi Yoğunluğu - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde Ziyaretçi Yoğunluğu

Erciyes Kayak Merkezi, kayak sezonunun açılmasıyla kayakseverlerle doldu; keyifli bir sezon bekleniyor.

07.12.2024 15:20
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Erciyes'e hafta sonu ziyaretçi akını

Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu:

"Bu sezon uzun ve keyifli olacak"

KAYSERİ - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu olmasıyla birlikte kayakseverlerle doldu. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu; " Aralık'ın başında başlayan kayak sezonu uzun ve keyifli olacak" dedi.

Ülkenin en önemli kış sporları merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. 30 Kasım'da sezonu açan Erciyes, yerli ve yabancı misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya devam ederken, ziyaretçiler ise hazırlanan pistlerin tadını çıkarıyor. Erciyes'te kayak yapan Kazakistanlı turist, herkesi Erciyes'e davet ederek; "3 yıldır Mersin'de yaşıyorum. Her yıl Erciyes'e kaymaya geliyorum, Mersin'de kar yok. Burası çok güzel. Ekipmanlarımız olmadığı halde burada alabiliyoruz. Kesinlikle tavsiye ederim. Başka yerde yapamadığınız sporları burada öğrenebilirsiniz" dedi. Enes Coşkunyürek ise; "Kayseri her açıdan çok güzel, Erciyes'i de kayak açısından seviyorum" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar özlemiş"

Erciyes'in Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olduğunun altını çizen Zafer Akşehirlioğlu da, bu yıl sezonu erken açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek; "Bu sene yüzler gülüyor. Uzun zaman sonra böyle erken bir tarihte sezonu açmak çok güzel oldu. 30 Kasım itibariyle sezonumuzu açtık. Bundan sonra artık pistlerimiz, teleferiklerimiz sırayla açılmaya devam edecek. Bildiğiniz gibi herkesin büyük bir ilgisi vardı açılışımıza. Ardından da yoğun bir kayaksever grubunu ağırladık. Geçen hafta 32 binin üzerinde misafirimiz vardı. İnsanlar özlemiş, biz de özlemiştik. Erken gelmesi tabi hepimizi mutlu etti. İnşallah önümüzdeki günlerde gelecek yağışlarla birlikte yeni pist ve teleferikleri açmaya devam edeceğiz. Kış içerisinde aktivitelerimiz olacak, eğlencelerimiz olacak. Her hafta sonu ulusal veya uluslararası etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bunlar yine bu kış boyunca devam edecek. Bilindiği üzere Erciyes Türkiye'nin en büyük kayak merkezi. Şuanda 112 kilometre pistimiz, 19 mekanik tesisimizle birlikte 41 farklı pistimiz ve 4 farklı giriş noktamızla bütün misafirlerimizi Erciyes'e davet ediyoruz" şeklinde konuştu. Kayakseverleri uzun ve keyifli bir sezon beklediğini de sözlerine ekleyen Akşehirlioğlu; "Bu sene uzun bir kış olacak, erken başlamamız da güzel oldu. Zaten her yıl Nisan'a kadar kayak yaptırıyoruz burada. Bu yıl da Aralık'ın başında başlayan kayak sezonu uzun ve keyifli olacak. Hepimiz hazırız; otelcilerimiz, esnafımız, kayakseverler hepsi hazır. Herkesi bu keyfi beraber yaşamak için Erciyes'e davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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