Erciyes'te 2024 meşaleler ile karşılandı

KAYSERİ - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde turistler, yeni yılı meşalelerle kayarak karşıladı.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Pisti'nde yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı. Yeni yılı meşalelerle kayarak, karşılayan turistlere Erciyes AŞ Pist Güvenlik Ekibi ile Snow Akademi Kayak Okulu eğitmenleri eşlik etti. Havai fişeklerin patlatıldığı gece kayağından yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlendi.