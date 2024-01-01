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Erciyes'te 2024 meşaleler ile karşılandı - Son Dakika
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Erciyes'te 2024 meşaleler ile karşılandı

Erciyes Kayak Merkezi'nde turistler, yeni yılı meşalelerle kayarak karşıladı. Yerli ve yabancı turistlerin katıldığı gece kayağında havai fişekler patlatıldı ve eğlence dolu bir gece geçirildi.

Erciyes\'te 2024 meşaleler ile karşılandı
01.01.2024 - 23:14,
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Erciyes'te 2024 meşaleler ile karşılandı

KAYSERİ - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde turistler, yeni yılı meşalelerle kayarak karşıladı.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Pisti'nde yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı. Yeni yılı meşalelerle kayarak, karşılayan turistlere Erciyes AŞ Pist Güvenlik Ekibi ile Snow Akademi Kayak Okulu eğitmenleri eşlik etti. Havai fişeklerin patlatıldığı gece kayağından yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlendi.

Kaynak: İHA
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