Ergan Kayak Merkezi'nde Çığ Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ergan Kayak Merkezi'nde Çığ Tatbikatı

Erzincan'da, eksi 15 derecede çığ tatbikatı yapıldı; kayakçılar senaryo gereği kurtarıldı.

27.02.2025 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergan Kayak Merkezi'nde gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

ERZİNCAN - Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde eksi 15 dereceyi bulan soğuk havada gerçeği aratmayan çığ tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan kayakçılar kurtarıldı.

Ergan Kayak Merkezi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda çığ rasat analiz ve kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitime Ergan Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren tüm arama kurtarma ekipleri ile Van'dan gelen AFAD ekipleri katıldı. Ekiplere 5 gün süreyle teorik olarak çığ rasat analiz ve arama kurtarma eğitimi verildi. Ardından Ergan Dağı eteklerinde karla kaplı alanlarda teorik eğitimlerin pratiği tatbikata döküldü. Eksi 15 dereceyi bulan soğuk havada gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan 2 kayakçı kurtarıldı.

Tatbikatta, ayrıca kaybolan bir kişi yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak kurtarılırken, kış şartlarında meydana gelmesi muhtemel olaylara hızlı ve etkili bir şekilde müdahalenin önemi, karla kaplı alanlarda arama-kurtarma araçları ve teknik donanımların kullanımı ile test edildi.

Ergan Dağı Genel Koordinatörü İhsan Bayık, yapılan tatbikatlar ile personellerin sahada daha etkili olmasının sağlandığını belirterek bölgedeki kayakçıların güvenini de arttırdığına dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Erzincan, Güvenlik, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Ergan Kayak Merkezi'nde Çığ Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
19:16 Barzani’den Öcalan’ın silah bırakma çağrısına tam destek Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
08:49 Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi
08:44 Akaryakıtta tabela değişti Motorine büyük indirim geldi Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi
08:39 Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı
08:32 Newcastle United’ı da devirdiler Liverpool artık şampiyon gibi Newcastle United'ı da devirdiler! Liverpool artık şampiyon gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 20:50:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ergan Kayak Merkezi'nde Çığ Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.