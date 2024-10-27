Ermenek Yamaç Paraşütü İçin Yeni Merkez

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Ermenek yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesi doğası ve baraj gölüyle yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu.

Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü eğitmen ve öğrencileri, Ermenek'te paramotor ve yamaç paraşütü etkinliği yaparak ilçe semalarını renklendirdi. Ermenek mesire alanında kendileri için hazırlanan alandan kalkış yapan paramotor pilotları baraj gölü üzerinde uçuş yaptı. İlçe merkezi üzerinde de bir süre uçan pilotlar kalkış yaptıkları alana tekrar indiler. Uçuş sonrası Turkuaz baraj gölü ve Ermenek manzarasına hayranlıklarını dile getiren pilotlar, bölgenin doğa sporları için çok elverişli olduğunu söylediler.

Yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeni Hüseyin Atlı, "Bugün Karaman'ın Ermenek ilçesine yamaç paraşütü sporumuzu yapmak üzere geldik. Ermenek muhteşem bir yer. Bölge hem keyifli uçuş yapmak için, hem ikili uçuşlar için, hem de pilotların acil durum eğitimleri için bulunmaz bir yer. Şu an karşımda kocaman bir göl var. Bu gölün üzerine gelip eğitim yapmak mümkün. Geride gördüğümüz tepemiz kalkış için muazzam bir yer. Şehir üstü aynı zamanda göl manzarası artı kusursuz bir vadi manzarasıyla burada uçuş yapıyoruz. Bölge yamaç paraşütü açısından çok zengin. Burada ileri seviye uçuşları yapmak da mümkün. Geçtiğimiz sene burada test uçuşları yaptık ve mesafe uçuşları içinde oldukça uygun bir bölge. O yüzden bu bölgeyi çok sevdik ve bundan sonra sık sık buraya geleceğiz" dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Ali Tekin Şerbet ise Ermenek'te ilk defa uçtuğunu belirterek, "Göl manzaralı ve mükemmel bir yer burası. Gelecek olan tüm arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Güvenli uçuş alanı ve güvenli uzun bir iniş alanına sahibiz. Bu anlamda bizi buraya getiren kulüp hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yamaç paraşütü tutkunlarının baraj gölü üzerinde yaptıkları uçuşlar sırasında güvenlik amacıyla bir teknede gölde hazır bulundu.