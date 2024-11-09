Erzincan Tanıtım Günleri İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzincan Tanıtım Günleri İlgiyle Devam Ediyor

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Erzincan Tanıtım Günleri, kültürel zenginlikleriyle İstanbul'da yoğun ilgi görüyor. Etkinlik 10 Kasım'a kadar sürüyor.

09.11.2024 19:09
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Erzincan'ın kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı 'Erzincan Tanıtım Günlerine' vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL - Erzincan'ın kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı ve bu yıl 7'incisi düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri, ikinci gününde de yoğun ilgiyle devam ediyor.

Erzincan'ın kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı ve bu yıl 7'incisi düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. 10 Kasım Pazar gününe kadar sürecek olan etkinliğe, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Etkinlikte, Erzincan'a özgü yöresel tatlar ve el işi ürünler sergilenirken, Erzincan yöresine ait olan tulum peyniri, bal, sucuk ve tereyağları da vatandaşların beğenisine sunuldu. 'Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a geliyor' sloganıyla düzenlenen etkinliğe gelen vatandaşlar, yöresel lezzetlerin yanı sıra el işi ürünlere de yoğun ilgi gösterdi.

"Bu birlik ülkemize de katkı sunuyor"

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Mümkün olduğu sürece böyle şeylere katılmaya çalışıyoruz. Erzincanlıların kendi aralarındaki birlik, kendilerine katkı sunduğu gibi ülkemize de katkı sunuyor. Allah daim etsin" dedi.

"Erzincan tüm Türkiye'ye model olan bir şehir"

Ziyaretçiler arasında yer alan Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, "Yenikapı'da Erzincan günündeyiz. Tüm hemşerilerimiz burada. İnsanlarımızın burada olması bizim içinde önemli. İnsanlar burada Erzincan'ın tadını kokusunu ve hatıralarını tekrar yaşıyorlar. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel Erzincan günleri yapacağız. Kardeşliği, güzelliği ve iyiliği sözde değil yaşamsal olarak kavramış bir şehir" diye konuştu.

"Hemşerilerimiz buralarda kaynaşıyor, bir araya geliyor ve kardeş oluyor"

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, " Burada ürünlerini gösteren marifetlerini sergileyen hemşerilerimizin tezgahlarına gittik. Muazzam bir ilgi var. Aslında bu gurbette yaşayan Erzincan'ın nüfusunun 2 katı Erzincanlının buraya gelerek bu tanıtım ve kültür buluşmalarında hasret gidermesidir. Çocukluğunda ve gençliğinde tattığı o tulum peynirinin, tereyağını ve bin bir türlü lezzeti yakından görüp hasretini gidermesidir. En önemli tarafı ise hemşerilerimiz buralarda kaynaşıyor, bir araya geliyor ve kardeş oluyor. Hepimiz aynı değiliz. Kimisinin göz rengi farklı, kimimizin saç rengi farklı kimisinin de teni farklı ama farklı olmayan bir şey var, gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynı. Onun için birlik onun için beraberlik onun için kardeşlik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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