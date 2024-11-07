Erzincan Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Erzincan Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı

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Yenikapı'da düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri, yöresel lezzetler ve kültürel etkinliklerle sürüyor.

07.11.2024 15:34
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İstanbul'da Erzincan rüzgarı esiyor

İSTANBUL - Erzincan'ın doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı 7'inci Erzincan Tanıtım Günleri Yenikapı'da başladı.

Erzincan'a özgü yöresel lezzetler ve el işi ürünlerin sergilendiği etkinlik pazar gününe kadar sürecek.

Tulum Peyniri, balı, zengin mutfağı, yöresel ürünleri ve kültürüyle Doğu Anadolu'nun incisi olan Erzincan'ın tüm renkleri Yenikapı'da vatandaşlarla buluşuyor. Erzincan'ın tarihi, kültürü, sanatı, içeriği, turizm değerleri, eşsiz yöresel ürünleri İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 7'inci Erzincan Tanıtım Günleriyle İstanbul'a taşındı. Yerel esnafın açtığı stantlarda, Erzincan'a özgü yöresel lezzetler ve el işi ürünler sergileniyor. "Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a Geliyor" sloganıyla düzenlenen ve 10 Kasım Pazar gününe kadar sürecek olan etkinlik boyunca çeşitli kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Erzincan'ın yöresel lezzetleri damakları tatlandırdı

Programda keşkek yapan Hülya Erikavak, "Kuzu etli, bol tereyağlı keşkek yapıyorum. Keşkeğimizin yarması Erzincan'dan, kuzu eti Erzincan'dan tereyağımız Erzincan'dan" dedi.

Erzincan'da restoran işleten İnan Arslan, "Erzincan'da 20 yıldır restoran işletmekteyim. Erzincan dönerinin özelliği birincisi et, etin kalitesi, doğası, tabiatı, otladığı yerlerdir. Biz hayvanlık sektörü ile uğraşıyoruz. Hayvanlarımızı kendi çiftliklerimizde yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz Erzincan'dan geliyoruz"

Tulum peyniri satışı yapan İbrahim Yarkan, "Biz Erzincan'dan geliyoruz. Ürünlerimiz deri tulumdan başlar, tereyağ, kavurmamız, balımız, pekmezimiz, çökeleğimiz var. Erzincan'ın yüksek rakımlarındaki koyunlarımız, keçilerimizin sütünden üretilir" ifadelerini kullandı.

Bal ile ilgili bilgi veren Arıcı Ali Edeş, "Biz Erzincan'da kendimiz arıcılık ile uğraşıyoruz. İstanbul'a geldik, ürünlerimizi getirdik. Ürünlerimiz doğal ve organiktir. Bal, çeşitli renklerde piyasada bulunmaktadır. Renklilik balda ne kadar çok olursa hem o kadar lezzetli hem daha verimli olur. Erzincan Yaylalarının rakımı yüksektir. Bitki, çiçek çeşitliliği fazladır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Erzincan, İstanbul, Ekonomi, Turizm, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Erzincan Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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