Erzurum\'da Buz Kırma Timleri Görev Başında

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Buz kırma timleri görev başında

ERZURUM - Erzurum'da kar yağışının ardından çatılarda oluşan kar kütleleri ve buz sarkıtları Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 'buz kırma timi' hem gelen ihbarlara gidiyor hem de şehrin kritik yerlerinde tespit edilen binalarda buzla mücadele ediyor. Vinçle ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, kazma ve küreklerle kıran tim, gün boyu gelen ihbarları değerlendiriyor.

Yoğun kar ve ardından etkili olan soğuk havanın hakim olduğu Erzurum'da çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşünce de saçaklarda buz sarkıtları oluşuyor. Boyları zaman zaman 1 metreyi bulan buz sarkıtları, özelikle şehrin en işlek bölgesi olan Cumhuriyet Caddesi gibi yerlerde daha fazla tehlike de oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden sarkıtlar, itfaiye ekipleri buz kırma timi, vinç ya da itfaiye aracının sepetine çıkıp kazma ve küreklerle kırıyor.