Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'Hafız Kal' yarışmasının birincisi oldu - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'Hafız Kal' yarışmasının birincisi oldu

Erzincan'da düzenlenen 'Hafız Kal' yarışmasının Türkiye finalinde, yarışmacılardan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birinci oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışma, hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmayı ve hafızlıklarını pekiştirmek isteyen vatandaşlara destek olmayı amaçlamaktadır. Yarışma, 30 cüz, 15 cüz ve 5 cüz olmak üzere 3 kategoride düzenlenmiştir. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 cüz kategorisinin birincisi olurken, 5 cüz kategorisinde Kilis'ten katılan Ahmet Kasir birinci oldu.

09.05.2024 18:58
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Hafız Vali, "Hafız Kal" yarışmasının birincisi oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da düzenlenen "Hafız Kal" yarışmasının Türkiye finalinde, yarışmacılardan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2024 yılında hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış fakat farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşların hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacıyla bu sene ilk kez Erzincan'da düzenlenen "Hafız Kal" yarışmasının 15 cüz kategorisini birincisi Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmayan ve çalışmamış olan vatandaşlara yönelik düzenlenen "Hafız Kal" yarışması 30 cüz, 15 cüz ve 5 cüz olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Düzenlenen ve bölge yarışmaları tamamlanan "Hafız Kal" yarışmasının Türkiye Finali bugün Erzincan'da Müftülük Konferans Salonunda yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 30 yaşın üzerinde olma şartının yeterli olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmayan ve çalışmamış olan vatandaşlara yönelik düzenlenen hafızlık belge şartının aranmadığı "Hafız Kal" yarışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Erzincan'da yapılan yarışmanın Türkiye finalinde yaklaşık 41 yıldır hafız olan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 cüz kategorisinin birincisi oldu. Yarışmanın 5 cüz kategorisinde ise Kilis'ten katılan Ahmet Kasir (Suriye Türk vatandaşı öğretmen) oldu. Yarışma sonrasında hafızlara plaket takdimi yapılarak toplu fotoğraf çektirildi.

Yarışmada birinci olan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Türkiye finaline bende iştirak ettim. Benim kategorim 15 cüz kategorisiydi. Sıkı bir şekilde bu yarışmaya hazırlandım. Benim için maksat hasıl oldu diye düşünüyorum. Çünkü bu yarışma olmasaydı da ben günde 5 sayfa 10 sayfa günlük 1 saat çalışıyorum. Ama bu yarışmanın neticesinde ilk önce 5 sayfayla başladım. Sonra günde 10 sayfa, 1 cüz, 2 cüz ve en sonda 3 cüz okuyarak, çalışarak bu yarışmaya hazırlandım. Ben 1983 yılında Konya'da kursta hafızlığımı tamamladım. O günden bugüne kadar da yaklaşık 41 yıl geçti Kur'an-ı Kerimle irtibatımı hiç koparmadım" dedi.

Yarışmaya ev sahipliği yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise, "Bu yarışma Türkiye'de ilk kez oldu. Finali de Erzincan'da yapıldı. Meslek büyüğüm Erzurum Valisi de yarışmacı olarak katıldı. Hakikaten çok duygulandım. Diyanet İşleri Başkanlığını tebrik ediyorum. Çok güzel bir yarışma düzenlemişler. Hafız olmak elbette önemli bunun sürekliliğini sağlamak için yapılan bu yarışmayı çok önemsiyorum. Bu vesileyle çok güzel ayetleri ve meallerini burada öğrenme fırsatımız oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'Hafız Kal' yarışmasının birincisi oldu - Son Dakika

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