Esad Rejiminin Yıkılmasıyla Memleketine Döndü - Son Dakika
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Genel

Esad Rejiminin Yıkılmasıyla Memleketine Döndü

8 yıl önce Türkiye'ye sığınan Enver Şerif, Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye'ye geri döndü.

10.12.2024 22:33
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Esad rejimine malını kaptırıp canını zor kurtarmıştı, güle oynaya tekrar ülkesine döndü

HATAY - Suriye'den 8 yıl önce askerler tarafından el konulan mermer fabrikasından olan 47 yaşındaki Enver Şerif, Esad rejiminin yıkılmasıyla Hatay'da Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan memleketine gitme heyecanını yaşadı.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejimin yıkılmasıyla, Suriyeli vatandaşlar yurtlarına dönmeye başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler yurtlarına dönmenin heyecanını yaşıyor.

"Askerler mermer fabrikasına el koydu, canını zor kurtarıp Türkiye'ye sığındı"

Esad rejiminin askerleri, Suriye'nin Idlip kentinde yaşayan Enver Şerif'in mermer fabrikasına 8 yıl önce el koydu. Tüm mal varlığı elinden giden Şerif, 8 yıl önce Türkiye'ye sığınarak canını zor kurtardı. Muhaliflerin Esad rejiminin yıkmasının ardından Şerif, mutluluk içerisinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan memleketinin yolunu tuttu.

"Esad gitti çok güzel oldu, Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Enver Şerif memleketine dönmeden önce yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Şerfi," 8 yıl önce Idlipten geldim. Türkiye'de toptancılık yapıyordum. Suriye'de fabrikam vardı. Hırsız Esad'ın askerleri hepsini aldı gitti. Şimdi sıfır hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi gidiyoruz ne iş varsa bakacağız. Esad gitti çok güzel oldu. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Her şey için, hastanede okulda yardım etti hep. Türkiye kardeş, hepsine teşekküre ediyorum" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esad Rejiminin Yıkılmasıyla Memleketine Döndü - Son Dakika

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