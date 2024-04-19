Esenler'de 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali: Gazzeli çocukları ağırlıyor
İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, bu yıl savaşın mağdurları, Gazzeli çocukları ağırlıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5 gün devam edecek etkinlikler, önceki gün düzenlenen Boğaz turuyla start verdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, bu yıl Gazzeli çocukları ağırlıyor. Esenler'de bir gelenek haline gelen festivalin startı ise önceki gün yapılan Boğaz turuyla verildi. 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarından sonra Türkiye'ye gelen 10-14 yaş aralığındaki 22 çocuk, dünyanın en güzel boğazında ikramlar ve müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Filistin ve Türk bayraklarıyla görsel şölen sunan çocuklar, ülkelerinin milli marş ve müzikleriyle doyasıya dans etti. 5 gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında çocuklar, Türk öğrencilerle birlikte İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini keşfetme fırsatı bulacak. Pazar günü ise Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşecek program ile çocuklar, pişirdikleri ekmekleri dünya liderlerine göndererek tüm insanlığa barış çağrısında bulunacak.
"Çocukları iyileştirmek istiyorum"
Gazzeli Maryam Abdelati, "Ailemle beraber Gazze'den çıkıp Türkiye'ye geldik. Zor bir şekilde Refah'a ulaştık. Orada 10 gün kaldık. Sonra Türkiye'ye geldik. Savaş çok kötüydü. Evimizde mahsur kalmıştık. Her yer bombalanıyordu. Beyaz bayraklarımızı elimizi alarak evimizden çıktık. Tam o sırada İsrail askerleri halamı şehit etti. Okuluma devam edip doktor olmak istiyorum. Savaşta yaralanan çocukları iyileştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Ülkemin özgür olacağına inanıyorum"
10 yaşındaki Kamaşeddin Ahmet Aldalou ise, "Yaşadıklarımızla ilgili neler söyleyeceğimi bilemiyorum. Her şey çok kötüydü. Korkunç bir savaş devam ediyor. Büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Ülkeme gidip orada çalışmak istiyorum. Orada kalan ailem ve akrabalarımla görüşemiyorum. Telefon ve internet yeteri kadar çekmiyor. Ülkemin bir gün özgür olacağına inanıyorum. Her zaman umutluyum" dedi.
"Bu kardeşlerimiz çok acılar çektiler"
11 yaşındaki Ecrin Nur Tuncel, Gazzeli çocukların Türkiye'de olmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydederek "İnşallah burada güzel anılar biriktirirler. Bu kardeşlerimiz çok acılar çektiler. İnşallah ülkelerindeki bu işgal bir an evvel son bulur" diye konuştu.
"Savaşın içine bir daha girmesinler"
Gazzeli kardeşlerinin hiçbir yere gitmesini istemediğini söyleyen Hafsa Kübra Tepe ise, "Hep ülkemizde kalsınlar. Burada beraber yaşayalım. Gerekirse evlerimize alalım. Yeter ki o savaşın içine bir daha girmesinler. Empati yaptığımda bile benim canım acıyor" şeklinde konuştu.
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