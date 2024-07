Genel

Esenler'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi

İSTANBUL - Esenler ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü anıldı. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde en çok şehit veren ilçelerden olan Esenler'de, hain darbe girişiminin 8'inci yılında Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da katılımıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için hazırlanan sinevizyon gösterimi ile anma töreni yapıldı.

Esenler Belediyesi 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde "Vatan Uğruna, Millet Aşkına Dörtyol'da buluşuyoruz" sloganı ile Dörtyol Meydanı'nda şehitleri ve 15 Temmuz kahramanlarını anma programı düzenledi. Esenler'in hain darbe gecesi en çok şehit veren ilçelerden biri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Taşlar konuşacaksa, dile gelecekse bu meydanın her bir zerresindeki taşlar ve ağaçlar dile gelecekse ve şahitlik edecekse bu meydanda çok güzel şeylere şahitlik edeceklerdir" dedi. Esenler'in şehitleri yapılan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Kahramanlık Türküleri ve hazırlanan sinevizyon gösterimleri ile anıldı.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Hani derler ya nesne konuşur mu taş dile gelir mi? Eğer ağaç konuşacaksa taşlar konuşacaksa bu meydanın her bir zerresindeki görünen ve görünmeyen nesneler dile gelecekse ve şahitlik edecekse ki edeceğine inanıyorum bu meydan da çok güzel şeylere şahitlik edeceklerdir. Bu meydan 15 Temmuz şehitlerini andığı günden itibaren değil. Bu meydan kimliğini ve benliğini bu toprakların inancını yüreğinde hisseden Esenler'deki her bir kardeşimizin heyecanını sonuna kadar sergilediği, bu topraklar için uğruna dökülmeyecek hiçbir şeyinin olmadığını herkese aleni bir şekilde gösterdiği, yeryüzünde artık iletişimin çok kolay olduğu bir dönemde yeryüzündeki küresel emperyalistlerin yüreğine korku salacak. 7'den 70'e kadınımızdan erkeğimize kadar her bir insanımızın yüreğini heyecanıyla beraber atmosferin sonsuz ışıklarına gönderen heyecanını yansıtan bir meydandır" dedi.

"Bu meydanı FETÖ'nün korkulu rüyası olan meydan haline getirdiniz"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Esenler'in en çok şehit verilen ilçelerden olduğunu ifade eden belediye başkanı Tevfik Göksu, "15 Temmuz'da en çok şehit veren ilçelerin başındayız. 15 Temmuz'da katliam yapanların bir kısmının bizim kışlalardan çıktığı bir ilçeyiz. 15 Temmuz'daki şehitlerimiz, Emrah Sağaz'ımız, İlhan Varank'ımız, Ahmet Kocabay'ımız, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'muz, Türkmen Tekin'imiz, Hüseyin Kısa'mız, Muhammet Ali Aksu'muz ve 66'ıncı tugayda şehit verdiğimiz askerlerimiz ve polislerimizle beraber en çok şehit veren ilçelerden bir tanesiyiz. Biz 15 Temmuz gecesinden itibaren, burada nöbete başladığımızdan itibaren hiç eksik vermeden nöbet tutan Esenler'in güzel insanları şunu bilin ki bu nöbetiniz sadece 4 yol meydanında tuttuğunuz nöbetten ibaret değil. Bu tuttuğunuz nöbet kutsal topraklardır. Bu meydanı, bu emaneti vicdanı temsil eden, bu emaneti inancı temsil eden, bu emaneti imanı temsil eden, bu emaneti bayrağı temsil eden bu toprakları ve alın terini yansıtan ve küresel emperyalistlerin korkulu rüyası olan, FETÖ'nün korkulu rüyası olan meydan haline getirdiniz. Her biriniz, sadece ve sadece bu coğrafya üzerindeki FETÖ uşakları gibi, bu topraklar üzerindeki uluslararası Siyonizm'in, küresel emperyalistlerin yeryüzündeki kuklaları gibi kaçarak değil dimdik durarak, tanklar gelirse gelsin, namlular gelirse gelsin velev ki sonunda şehadet var diyen şehitlere şahit olan bir meydan haline getirdiniz" diye konuştu.

"15 Temmuz o hainlerin bu topraklardan temizlendiği bir tarih oldu"

15 Temmuz hain darbe girişimi sonucunda, bir ülkenin devletinin ve milletinin bir olabildiğini dünyaya gösterildiğini ifade eden Göksu, "Allah bir daha bize 15 Temmuz yaşatmasın. Biz 15 Temmuz'da bir ülkenin milletinin ve devletinin nasıl bir olduğunu, bir ülkenin milletiyle devletiyle aynı istikamete yürüdüğünde neler başarabileceğini bütün insanlığa bir daha gösterdik. Allah bizi o gün mahcup etmedi. Şehitlerimizin kanının bereketiyle Allah bu toprakların vicdanını ve merhametini devam ettirdi. ve o gün biz bütün dünyaya bir liderliği öğrettik. Ne asparagas yaptılar. Kaçtı gidiyor diye. O gün cumhurbaşkanımızın korkmayan dili titremeyen, eli titremeyen bir edayla meydanlara gelin tanklarıyla toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa yapsınlar ellerinden geleni geri bırakmasınlar diye haykırmasıyla bir milletin sokaklara nasıl bir heyecanla çıktığını gördünüz. ve Allah'a şükür 15 Temmuz o hainlerin bu topraklardan temizlendiği bir tarih oldu" şeklinde konuştu.

"Bu ülkeyi ve bu milleti ne pahasına olursa olsun ezdirmeyeceğiz"

15 Temmuz hain darbe girişimini anma programının ardından İhlas Haber Ajansı'na konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümü. ve gerçekten 8'inci senesinde bu meydan çok büyük şeylere şahitlik etti. Biz de bu şahitliği tekrar yaşamak ve bu milletin, bu toprakların kıymetini bildiğimizi ve bu toprakların bu ülkeyi bu milleti kimseye ezdirmeyeceğimizi ne pahasına olursa olsun nöbetimizi tutacağımızı 8'inci yılda da burada gösteriyoruz. Esenler biliyorsunuz 15 Temmuz'da en çok şehit veren ilçelerden bir tanesi. Hem şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Hem gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Hem de nöbetimize devam ediyoruz. Meydandaki dolulukta bunun göstergesi. Ben nöbete katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum" dedi.