Esenler'in Geleneksel 'Çocuk İftarı' Gazze'de Gerçekleşti

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Esenler'in geleneksel 'Çocuk İftarı' Gazzeli miniklerle gerçekleşti

İSTANBUL - Esenler'de her yıl Ramazan ayının birinci gününde düzenlenen geleneksel 'Çocuk İftarı' bu yıl Gazze'de gerçekleştirildi. Savaşın gölgesinde büyüyen Gazzeli çocuklar, kendileri için kurulan Ramazan sofrasında huzur ve bereketi paylaşmanın sevincini yaşadı.

"Soframız da bir, gönüllerimiz de" anlayışıyla hareket eden Esenler Belediyesi, Ramazan'ın bereketini, uzun süredir zulme uğrayan, evlerinden edilen ve sevdiklerini kaybeden Gazzeli çocuklarla paylaştı. Onlar için özel olarak hazırlanan iftar programıyla savaşın acılarını bir nebze olsun hafifletmek amaçlandı. Aşevinde, Esenler Belediyesi'nin desteğiyle Gazzeli aşçılar tarafından hazırlanan iftar yemeği, miniklerin yüzünü güldürdü. Neşeyle iftarlarını açan çocukların mutluluğu, görülmeye değerdi.

"Dayanışma ve kardeşlik ruhunu yaşasınlar istedik"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, " Yıllardır devam eden 'Çocuk İftarı' geleneğini bu yıl da Gazze'de devam ettirdik. Ramazan ayının ruhunu savaşın ortasında büyüyen çocuklarımızla paylaşmak bizler için çok önemli. Dayanışma ve kardeşlik ruhunu yaşasınlar istedik" dedi.

"Bir anlık gülümsemeleri yeter"

Yıllardır devam eden 'Çocuk İftarı' geleneğimizi bu yıl da Gazze'de sürdürdüklerini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Ramazan ayının ruhunu, savaşın ortasında büyüyen çocuklarımızla paylaşmak bizim için büyük bir anlam taşıyor. Dayanışma ve kardeşlik duygularını hissetmelerini, yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Bir günlüğüne de olsa yüzlerinin güldüğünü görmek, her şeyden daha değerli" şeklinde konuştu.