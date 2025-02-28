Esenler Sokak Ligi Finali Gerçekleşti

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Esenler Sokak Ligi finalinde Fırat Aydınus düdük çaldı

Esenler Belediyesi tarafından "Sokak Ligi" futbol turnuvasının finali gerçekleştirildi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük sokak futbolu organizasyonu olan Esenler Sokak Ligi'nde final maçı gerçekleştirildi. Maçta FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus düdük çalarken maçın anlatımını ise deneyimli spiker Emre Tilev yaptı. Maçı kazanan Esenler Şatto, kupaya uzanarak şampiyon oldu.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sokak Ligi" futbol turnuvasının finali gerçekleştirildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki büyük halı sahada oynanan final maçında Esenler Şatto ve Tepegücü takımları karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonun finalinde, FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus düdük çalarken maçın anlatımını ise deneyimli spiker Emre Tilev yaptı. Maç öncesi sahaya gelen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, seyircileri ve misafirleri selamlayarak maçın başlama vuruşunu yaptı. Maç sonunda şampiyon olan Esenler Şatto takımına kupa ve ödülleri takdim edildi.

Maç öncesi konuşan FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, "Spora teşvik konusunda öncelikle Tevfik Göksu Başkan başta olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Sürecin içerisinde kuraların çekildiği gün de organizasyonda vardım. Buraya geldik. Oradan bugüne belli bir süreçte final maçı. Böyle bir organizasyonda finalde hakemlik yapacağımı söylemiştim. Gerek spor konusundaki teşvik, gerekse belli bir beldedeki insanların kaynaşması açısından çok güzel bir etkinlik. Futbola herkes belli bir yaşa kadar zaten mahallede başlar. Ben Fatih'te doğup büyümüştüm. Bunu yaşayanlardan bir tanesiyim. Sadece gençlerin merakından ziyade teşvik edici unsurların, sporu ifa edebileceği yerlerin, sahaların olması da çok önemli. Belediyelerin en önemli yaptığı sportif anlamdaki bu etkinliklerdeki desteği de kimi zaman olumlu ve iyi olduğunu görüyoruz" dedi.

Maç öncesi konuşan deneyimli spiker Emre Tilev ise "Organizasyon'un üçüncüsünde de buradaydım. Allah nasip etti. Dördüncüsünde de buradayım. İki takıma da başarılar diliyorum. Çok keyifli ve güzel bir maç olacak. Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu'nun himayesinde gerçekleşen bu organizasyon, çocukların sokaktan bir anlamda kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve en önemlisi de onlara iyi bir spor faaliyeti ortaya koyabilme kabiliyeti vermek adına çok kıymetli. O yüzden de ben bir kez daha emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.