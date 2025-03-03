Esenyurt Belediye Başkan Vekili'nden Gazi Ailesine İftar Ziyareti

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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'dan gazi ailesine anlamlı ziyaret

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy Ramazan ayının ikinci gününde Gazi Uzm. Çvş. Ayhan Şaraldı ve ailesiyle iftarını açtı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayının ikinci gününde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Aksoy, 1995 yılında Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatani görevini yaparken çıkan çatışmada gözünü kaybeden Gazi Uzm. Çvş. Ayhan Şaraldı ve ailesiyle iftarını açtı.

Ziyaretinde, gazinin çocukları Meryem ve Emin ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Vekili, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi. Sosyal medya hesabından da duygularını paylaşan Başkan Vekili Can Aksoy, "Kıymetli Gazimiz Ayhan Şaraldı'nın misafiri olduk. Bizi en güzel şekilde ağırlayan Gazimize ve ailesine hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Gazimizin çocukları Meryem ve Emin'in yüzlerindeki gülümseme geleceğe dair umutlarımızı artırdı. Allah, Vatanımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, gözünü budaktan esirgemeyen tüm kahraman gazilerimize sağlık ve huzur versin" ifadelerine yer verdi.