Esenyurt Belediye Başkanı Özer, belediye personellerinin bayramını kutladı - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Özer, belediye personellerinin bayramını kutladı

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, belediye personellerini ziyaret ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

02.05.2024 00:30
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Esenyurt Belediye Başkanı Özer, belediye personellerinin bayramını kutladı

İSTANBUL - 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla belediye personellerini görev yerlerinde ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, işçi bayramını kutlayarak "Emek en yüksek değerdir. Dolayısıyla bir belediyenin de en önemli aktörleri ve isimsiz kahramanları çalışan emekçileridir. Bu yüzden siz benim isimsiz kahramanlarımsınız. Her birinizin yüreğinden tek tek öpüyorum. Sizlerle el ele, gönül gönüle çalışacağız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla belediye personellerini görev yerlerinde ziyaret etti. İlk olarak Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki personellerle bir araya gelen Başkan Özer, Esenyurtlulara hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan emekçilerin gününü kutladı. Burada yaptığı konuşmada işçi ve emekçilerin önemli bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Özer şöyle konuştu:

"Bir şehrin yolları bir insanın vücudundaki damarlar gibidir. Bir damar tıkandığında insan kalp krizi geçirir. Şehrin yolu tıkandığı zaman şehir de kriz geçirir. O yolları Fen İşleri açar, temizler ve düzgün hale getirir. Dolayısıyla Fen İşleri adeta bir belediyenin kalbi gibidir. Siz de o kalbe giden damarları temizleyen emekçilersiniz, değerli çalışanlarımızsınız. 1 Mayıs 1977'de katledilen işçi kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Onlar ve aileleri başta olmak üzere tüm emekçilerin gününü yürekten kutluyorum. Belediye Başkanınız olarak her zaman işçinin ve emekçinin yanında ve sizlerle birlikte olduğumu bilmenizi isterim. Sizlerle el ele, gönül gönüle çalışacağız. Sizler benim isimsiz kahramanlarımsınız. Verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyor, her birinizi yürekten selamlıyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediye Başkanı Özer, belediye personellerinin bayramını kutladı - Son Dakika

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