Esenyurt Belediye Başkanı Özer, gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Özer, gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, gaziler ve şehit aileleriyle yemek programında bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Özer, gazilerin ve şehit yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Esenyurt'u barış ve kardeşlik şehri haline getirmek istediğini söyledi.

03.05.2024 19:06
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Esenyurt Belediye Başkanı Özer, gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi

İSTANBUL - Gaziler ve şehit aileleriyle yemek programında bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Bizler bu yaşamı binlerce vatan evladının fedakarlık dolu serüvenine borçluyuz. Gazilik ve şehitlik çok önemli bir mertebe. O nedenle ben gazilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlarınızın karşılanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, gaziler ve şehit aileleri ile öğle yemeğinde buluştu. Belediyenin Havana Park Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen programa Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, önceki dönem CHP meclis üyesi Okan Çiftçi, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Gazilerin talep ve önerilerinin de alındığı programda konuşan Başkan Özer, bir ülkenin gazileri ve şehitleri sayesinde yıkılmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Gazilik ve şehitlik çok önemli bir mertebe. Onlar, bu vatan için canlarını veren, anneleri, kardeşleri daha güzel günlerde yaşasın diye şehit ve gazi olanlar. Bizler bu yaşamı binlerce vatan evladının fedakarlık dolu serüvenine borçluyuz. O nedenle ben gazilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

"Ülkemizin birliği ve dirliği Çanakkale ruhunda saklı"

Çanakkale ruhunun Türkiye Cumhuriyeti'ni bir arada tutan ruh olduğunu vurgulayan Başkan Özer, "Bana göre ülkemizin birliği ve dirliği Çanakkale ruhunda saklı. Bir Karadenizli ve bir Vanlı Çanakkale'de, vatan savunmasında omuz omuza şehit düşüyorlar. Kanları birbirine karışıyor ve vatan toprağını suluyor. Benim de dedelerim Çanakkale'de şehit olmuş. Dolayısıyla o ruh Türkiye Cumhuriyeti'ni bir arada tutan, yaşatan ve ilelebet yaşatacak olan ruhtur. O nedenle ben huzurunuzda Çanakkale ruhunu saygı ve minnetle anıyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize daha nice sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

"Gazilere hürmet konusunda asla kusur etmeyeceğiz"

Gazilerin ve şehit yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalar yapacaklarını belirten Prof. Özer, "Zamanın ruhu bizi Esenyurt'ta bir araya getirdi. Sizler Esenyurt'un bağrından çıkmış gazilersiniz. Ben de hasbelkader buranın Belediye Başkanı oldum. Biz de Esenyurt'un havasını, suyunu ruhunu sizinle paylaşıyoruz. Tabii ki bizim de görevlerimiz var. Ben çalışanlarımıza gazilerimize ve şehit yakınlarımıza hürmette asla kusur edilmemesi talimatını verdim. Bundan sonra da ihtiyaçlarınızın karşılanması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bilmenizi isterim. Sizin için yeni bir dernek yeri de yapacağız, Kardeşlik Merkezi bunlardan bir tanesi. Gazilerimizin rahat edebileceği bir yer oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"En önemli idealim; Esenyurt'u barış ve kardeşlik şehri haline getirmek"

Esenyurt'u barış ve kardeşlik şehri haline getirmek istediğini söyleyen Özer sözlerine şöyle devam etti:

"Esenyurt, hemen hemen her ilden hatta dünyanın 100 ülkesinden göç alan, 100'den fazla dilin konuşulduğu bir ilçe. En önemli ideallerimden bir tanesi burayı bir barış ve kardeşlik şehri haline getirmek. Bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Burada bütün Türkiye'ye örnek olacak bir model inşa edeceğiz. Buna sizin tecrübelerinizin, geçmişte yaşadıklarınızın ve hikayelerinizin de büyük bir katkısı olacak."

"Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açık"

Programa katılan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Sizler bizim için kıymetlisiniz. Bu vatan için canını veren şehitlerimiz ve aileleri, gazilerimiz bizler için önemli. Sizlerin sorunu bizim sorunumuz. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açık. Bir sorununuz, bir sıkıntınız olduğunda lütfen bizlere gelmekten çekinmeyin. İnşallah gücümüz yettiği kadar yardımcı olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizlere de hayırlı, sağlıklı ve güzel bir ömür diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt Belediye Başkanı Özer, gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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