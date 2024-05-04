Esenyurt Belediye Başkanı Özer, muhtarlar ile buluştu - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Özer, muhtarlar ile buluştu

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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçedeki 43 mahalle muhtarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Özer, birlikte kamusal yararı gözeterek halka hizmet etmek gerektiğini vurguladı.

04.05.2024 10:57  Güncelleme: 11:09
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Esenyurt Belediye Başkanı Özer, muhtarlar ile buluştu

İSTANBUL - İlçedeki 43 mahalle muhtarıyla kahvaltı programında bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek, "Birlikte kamusal yararı gözetecek, halkı esas alacak işler yapmalıyız. Çünkü amacımız halka hizmet. Halk olduğu için bizler varız. Bu anlayışla çalışmalıyız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 43 mahalle muhtarı ile kahvaltı programında buluştu. Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen programa CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun ve mahalle muhtarları katıldı. Programda yaptığı konuşmada yönetim anlayışında her zaman muhtarları önemseyeceğini söyleyen Başkan Özer, "Muhtarlar yerel yönetimlerin en küçük birimi olmalarına rağmen demokrasinin temel taşıdır. Sizleri her zaman önemsiyoruz. Birlikte kamusal yararı gözetecek, halkı esas alacak işler yapmalıyız. Çünkü amacımız halka hizmet. Halk olduğu için bizler varız. Hepimiz halkın hizmetkarıyız ve bu anlayışla çalışmalıyız" diye konuştu.

"Muhtarlar benim en yakın çalışma arkadaşlarım"

Muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışmanın önemine değinen Başkan Özer şöyle konuştu:

"Daima halkın talepleri bizim kişisel çıkarlarımızın ve taleplerimizin önünde olacak. Her birimiz eşit ve özgür olduğumuz takdirde toplum da eşit ve özgür olur. Hep birlikte bu anlayışı yüreğimize ve beynimize kazımamız, birbirimizi bu anlayışla sevmemiz lazım. Ben muhtarlarımızı bu anlayışla seviyorum. Muhtarlar benim en yakın çalışma arkadaşlarım. Onları önemsiyorum çünkü bu kenti önemsiyorum. Muhtarlarımızla el birliği yapacağız, çalışacağız ve bu anlamda çalışmayanları uyararak yanlışları düzelteceğiz. Onun için muhtarların bu konuda bana yardımcı olmalarını istiyorum."

"Esenyurtluluk kimliği oluşturmalıyız"

İlçede Esenyurtlu kimliği oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Özer, "Sizlerden bir ricam olacak; Görevli olduğunuz mahallelerin demografik yapısı, engelli bireylerin durumu, hasta ve ihtiyaç sahibi bireylerin sayısı gibi konularda bir rapor çıkarabilirsiniz. Böylelikle mahallelerinizi daha yakından tanıma şansımız olur. Çünkü her mahallenin kendine ait bir sosyolojisi, bir ekonomisi, bir kültürel, siyasal ve sosyal yapısı olabilir. Bunları bilmemiz, o mahallelerin ihtiyaçlarını daha kolay giderme hususunda bizlere rehber olacaktır. Bir de mahalleler arasında geçişkenlik sağlayalım. Esenyurt'ta en büyük problemlerimizden biri şu; herkes bir çatıda örgütlenmiş. Halbuki bizim bir Esenyurtlu kimliği oluşturmaya ihtiyacımız var. Bu konuda da nasıl ki siz en küçük yapı birimiyseniz en büyük görevde size düşüyor. Sizin bir kısmınız belki burada doğmamış olabilir. Ama çocuklarınız burada doğdu, onların çocukları da burada doğacak. Artık onlar ben Rizeliyim, Şırnaklıyım demeyecek. Çünkü onlar Esenyurt'ta doğmuşlar ve gözlerini Esenyurt'ta açmışlar. Onlara bir Esenyurtluluk kimliği oluşturmalıyız."

"Bir barış ve kardeşlik şehri oluşturacağız"

Esenyurt'u bir barış ve kardeşlik şehrine dönüştürmek istediğini vurgulayan Özer şöyle konuştu:

"Bir barış ve kardeşlik şehri oluşturacağız. İhtiyaç sahiplerine el uzatacağız. Bir aşevi projemiz var, onu en kısa sürede hayata geçirerek ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek vereceğiz ve kent lokantaları açacağız. Temel düşüncemiz; yoksul dostu bir barış ve kardeşlik şehri oluşturmak. Bunu başarırsak eminim diğer işlerde arkasından gelir. Zaten Esenyurt'ta çok işimiz var. İş insanlarımıza, ilçemizin zenginlerine Esenyurt'a bir okul, bir kreş, bir imalathane ve bir muhtarlık binası yapın diyeceğiz. Bugüne kadar belediye kendini kapatmış, bu işlerin önünü açamamış. Biz bu işlerin önünü açacağız. Ben ilk yaptığım toplantıda iş insanlarımızdan kente destek sözleri aldım. Üç gün önce Ekrem Başkan ile görüştüm. Burada fabrika sahiplerinin katılacağı bir büyük toplantı yaparak Esenyurt'un sorunlarını masaya yatıracağız. Her birimiz, bu sorunların bir ucundan tutacağız, sorunları aşmayı birlikte başaracağız.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer, muhtarlar ile buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediye Başkanı Özer, muhtarlar ile buluştu - Son Dakika

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