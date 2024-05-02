Esenyurt Belediye Başkanı Özer yarım kalan projeleri tamamlıyor - Son Dakika
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Genel

Esenyurt Belediye Başkanı Özer yarım kalan projeleri tamamlıyor

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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, geçmiş dönemden yarım kalan projeleri tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Esenyurt'ta yapımı devam eden Kampüs Lise projesi, gençlere daha nitelikli eğitim imkanı sunacak.

02.05.2024 14:59  Güncelleme: 15:07
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Esenyurt Belediye Başkanı Özer yarım kalan projeleri tamamlıyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, geçmiş dönemden yarım kalan projeleri hızla tamamlıyor. Esenyurtlu gençlerin daha nitelikli eğitim alabilmesi ve ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması amacıyla hayata geçirilen Kampüs Lise projesi yükseliyor.

Esenyurt Belediyesi'nin yapımına başladığı Kampüs Lise projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Beş lisenin bir arada bulunduğu projede, yurt binası, kapalı spor salonu ve fen lisesinin çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in talimatlarıyla yapımına devam edilen Kampüs Lise içerisinde, 1 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 imam hatip lisesi, 1 meslek lisesi ve 1 spor lisesini bulunuyor. İlçede gençlerin daha nitelikli eğitim almasının sağlanacağı proje, kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine açılacak.

3 bin 600 genç burada eğitim alacak

Beş farklı branştaki liseyi aynı kampüste buluşturacak olan proje bittiğinde, okul konusunda büyük yetersizlikler yaşayan Esenyurt'un eğitim sorununun çözümüne önemli katkı sağlayacak. Proje içerisinde 5 lisenin yanı sıra spor alanları, amfi, 26 atölye, sosyal tesis alanları, kütüphane, konferans salonu, 104 yataklı yurt binası, 824 kişilik yemekhane ve otopark bulunuyor. 1 milyar 52 milyon TL gibi dev bir bütçenin ayrıldığı proje tamamlandığında 3 bin 600 genç burada eğitim alacak.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer yarım kalan projeleri tamamlıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediye Başkanı Özer yarım kalan projeleri tamamlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Özer yarım kalan projeleri tamamlıyor - Son Dakika
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