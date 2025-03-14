Esenyurt Belediyesi 104 Bin Öğrenciye Afet Bilinci Eğitimi Verdi

Esenyurt Belediyesinden 104 bin 597 öğrenciye afet bilinci eğitimi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, depreme dirençli bir kent için eğitim seferberliği başlattı. Ekipler, ilçe genelindeki eğitim kurumlarında 104 bin 597 öğrenci ve 4 bin 257 öğretmene deprem bilinci eğitim vererek tahliye tatbikatları gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi, depreme dirençli bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilere afet bilinci eğitimi verdi. Eğitimler kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, tahliye tatbikatları da gerçekleştirildi. Belediyenin arama kurtarma ekipleri, yalnızca deprem değil, sel, yangın, heyelan gibi doğal afetlere karşı da bilinçlendirme çalışmaları yaparak öğrencileri bilgilendirdi. Ayrıca, muhtemel kaza ve yaralanmalara karşı temel ilk yardım eğitimi verilerek hayati tehlike anlarında yapılması gereken müdahaleleri öğretti. Belediye yetkilileri bu eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederken öğrencilerse bu çalışmalarından dolayı Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.