Esenyurt Belediyesi'nden Bayramda Kesintisiz Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Bayramda Kesintisiz Sağlık Hizmeti

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Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda evde sağlık hizmeti uygulamasına devam ederek, yatağa bağımlı, engelli ve yaşlı hastaları evlerinde ziyaret etti. Bayram boyunca ücretsiz sağlık hizmetleri sunuldu.

01.04.2025 13:47  Güncelleme: 13:50
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Esenyurt Belediyesi'nden bayramda kesintisiz sağlık hizmeti

Esenyurt'ta bu bayram kapılar sağlık için çalındı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Evde Sağlık Hizmeti uygulamasına Ramazan Bayramı'nda da devam etti. Yatağa bağımlı, engelli, yaşlı hastaları yalnız bırakmayarak evlerinde ziyaret etti ve çeşitli sağlık hizmetleri sundu.

Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşlara yönelik sunduğu Evde Sağlık Hizmeti uygulamasına Ramazan Bayramı'nda da devam etti. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yatağa bağımlı, engelli, yaşlı hastaları yalnız bırakmayarak evlerinde ziyaret etti ve çeşitli sağlık hizmetleri sundu.

Belediye sağlık ekipleri, bayram boyunca vatandaşların evlerine giderek serum, iğne, pansuman gibi hizmetleri ücretsiz bir şekilde sağladı. Evde Sağlık Hizmeti'nden yararlanmak isteyen vatandaşların taleplerine aynı gün içinde dönüş yapılırken, belediye ekipleri sağlık teknikerleri aracılığıyla gerekli işlemleri titizlikle gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, vatandaşların bayram boyunca sağlık hizmetlerine kolay erişim sağlayabilmesi için çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte ekipler, hem vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılarken hem de bayramlaşarak moral verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi'nden Bayramda Kesintisiz Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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