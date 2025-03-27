Esenyurt Belediyesi'nden Camilerde Bayram Temizliği - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Camilerde Bayram Temizliği

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Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Temizlik ve dezenfekte işlemleri ile vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet etmesi sağlandı.

27.03.2025 12:12  Güncelleme: 12:22
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Esenyurt Belediyesi'nden camilerde bayram temizliği

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları başlattı. Belediye ekipleri, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında camilerin camları, kapıları ve ayakkabılıkları titizlikle temizlenirken, halılar da yıkanarak dezenfekte edildi. Belediye yetkilileri, bu tür temizlik çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ibadet ortamında bulunmalarını amaçladıklarını ifade etti. Esenyurt Belediyesi'nin bayram öncesi başlattığı temizlik çalışmaları, ilçe sakinlerinden de takdir topladı. Vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

İbadethaneler dip köşe temizlendi

Çalışmaların ilçe genelindeki tüm camilerde devam ettiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Cami Temizlik Personelleri Sorumlusu Süleyman Karanfil, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da camilerimizi Ramazan Bayramı'na hazırlıyoruz. Camilerimiz, mobil ekiplerimiz tarafından dip köşe temizleniyor. Şimdiden tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi'nden Camilerde Bayram Temizliği - Son Dakika

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