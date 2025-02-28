Esenyurt'ta Camiler İlk Teravih Namazı İçin Hazırlandı

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Esenyurt'ta camiler ilk teravih namazına hazırlandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta düzenli olarak ibadethanelerin temizliğini sağlayan Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Ramazan Ayı dolayısıyla ilçedeki tüm cami ve mescitleri temizleyerek ilk teravih namazına hazırladı.

Esenyurt Belediyesi, "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan ayı öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmesi amacıyla ilçedeki ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, Esenyurt genelindeki cami ve mescitlerde detaylı bir temizlik gerçekleştirerek, vatandaşların ibadetlerini rahat ve ferah bir ortamda yapmalarını sağlıyor. Çalışmalar kapsamında cami avlusu, şadırvan, mihrap, kürsü, minber, halı, kapı, pencere ve ayakkabılık gibi tüm alanlar titizlikle temizleniyor ve hijyenik hale getiriliyor. Esenyurt Belediyesinin bu çalışması, ilçedeki ibadethaneleri Ramazan ayı boyunca kullanıma uygun hale getirirken, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Belediye yetkilileri, Ramazan ayı boyunca da temizlik ve hijyen çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, ibadethanelerdeki hijyen standartlarının en üst seviyede tutulacağını ifade ediyor.

"Camilerimizi Ramazan'a hazırlıyoruz"

Esenyurt Belediyesi Cami Temizlik Personelleri Sorumlusu Süleyman Karanfil ilçe genelindeki camileri ibadete hazırladıklarını ifade ederek şöyle konuştu; "Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ibadethanelerimizi, cemaatlerimizin daha nezih ve güzel bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için titizlikle hazırlıyoruz. Ramazan'a özel yapılan bu çalışmalarla camilerimizi, komşularımızın huzurla namaz kılabilecekleri hale getiriyoruz. Bu vesileyle, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah-u Teala emeği geçen herkesten razı olsun. Tüm çalışma arkadaşlarımıza da selam ediyor, ellerine sağlık diyoruz."