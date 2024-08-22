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Esenyurt'ta "Çocuklar Kreşe, Anneler İşe" projesi kapsamında Süleyman Bozbuğa Kreşi'nin açılışı yapıldı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi tarafından "Çocuklar Kreşe, Anneler İşe" projesi kapsamında Atatürk Mahallesi'nde Süleyman Bozbuğa Kreşi'nin açılış töreni yapıldı.

Esenyurt Belediyesi tarafından "Çocuklar Kreşe, Anneler İşe" projesi kapsamında Süleyman Bozbuğa Kreşi'nin açılış töreni düzenlendi. Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen törene Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Başkan Özer'e, bağışı ile kreşin yapımına katkıda bulunan Süleyman Bozbuğa ve ailesi tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Ahmet Özer ise Bozbuğa'ya günün anısına plaket verirken kurdele kesimi sonrası açılış gerçekleştirildi. Açılış sonrası kreşi gezen Başkan Özer, bahçe kısmında çocuklar ile buluşarak fotoğraf çektirdi. Açılan kreşin toplam alanının bin 250 metrekare olduğu, içerisinde 6 sınıf, 2 uyku odası, 1 yemekhane, kum havuzu, kamelya, oyun grupları olduğu öğrenildi.

"15 kreşi kısa bir süre içinde Esenyurt'un hizmetine sunacağız"

Açılışta konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Bu kreşimizi kısa bir sürede yaparak hazır hale getirdik. Esenyurt halkının ve Atatürk Mahallesi'nin hizmetine sunuyoruz. Bu anlamda da burada Süleyman Bozbuğa beyefendiye, hayırseverimize yapmış olduğu bağış için Esenyurt halkı adına teşekkür ediyorum. Bu türden insanların çoğalmasını diliyorum. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir. 'Çocuklar kreşe, anneler işe' diye bir iddiamız vardı. İki tane kreşin temelini attık. Birini açtık. 12 tane daha yapacağız. 15 kreşi kısa bir süre içinde Esenyurt'un hizmetine sunacağız. Bu anlamda dur durak bilmeden, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün de burada Atatürk Mahallesi'nde bu kreşimizi altyapısıyla, üstyapısıyla, elektriğiyle, suyuyla belediyemiz hazır hale getirdi Süleyman Bozbuğa'nın değerli bağışları ve katkılarıyla. Ben tekrar aileye teşekkür ediyorum. Bu kreşimiz Atatürk Mahallesi başta olmak üzere Esenyurt'umuza ve çocuklarımıza hayırlı olsun. İyi insanlar yetiştirmesine vesile olsun. Gelecekte büyük insanlar olmasına vesile olsun" dedi.