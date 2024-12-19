Esenyurt'ta Engellilere Özel Park Yeri Hizmeti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Engellilere Özel Park Yeri Hizmeti

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Esenyurt Belediyesi, engelli vatandaşların araçlarını rahatça park edebilmesi için binaların önlerine 'Engelli Aracı Park Yeri' işaretleri çiziyor. Bu hizmet, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

19.12.2024 09:35  Güncelleme: 09:41
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Esenyurt'ta park yeri bulmakta zorluk yaşayan engellilerin hayatı kolaylaştırılıyor

Esenyurt Belediyesi'nden hayatı kolaylaştıran çizgiler

Esenyurt'ta engeller birlikte aşılıyor

İSTANBUL - Araçlarını park ederken uzun bir süredir sorun yaşayan engelli vatandaşların destek talebini karşılıksız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, bina önlerine çizilen "Engelli Aracı Park Yeri" işaretleri ile hayatı kolaylaştırıyor.

Engelli bireyleri, hayatın her alanında destekleyen Esenyurt Belediyesi, başlattığı park yeri çizgi çalışmasıyla, özel bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. Gelen talepler üzerine harekete geçen ekipler, engellilerin araçlarını rahat bir şekilde park edebilmesi için evlerinin önüne 'engelli aracı park yeri' işareti çiziyor. Bu hizmetten memnun kalan vatandaşlar, destekleri için Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Başvurular çağrı merkezi üzerinden alınıyor

Engelli aracına sahip vatandaşların hizmetten faydalanabildiğini belirten Esenyurt Belediyesi Ulaştırma Mühendisi Doğancan Aktaş şöyle konuştu: "Gerekli evraklarını tamamlayan vatandaşlarımızdan gelen başvuru dilekçelerini değerlendirerek engelli park yeri çizimi yapıyoruz. Bu sayede dezavantajlı bireylerin evlerine erişiminde yaşadığı sorunlara bir çözüm sunuyoruz. Çalışmalarımız tüm Esenyurt'ta kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hizmetten faydalanmak isteyen engelli vatandaşlarımız, 444 0 411 numaralı çağrı merkezimizden başvuruda bulunabilir."

Esenyurt\'ta Engellilere Özel Park Yeri Hizmeti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Engellilere Özel Park Yeri Hizmeti - Son Dakika

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