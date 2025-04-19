Esenyurt'ta Fatih Mahallesi İçin Yerinde Çözüm Hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt'ta Fatih Mahallesi İçin Yerinde Çözüm Hamlesi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Fatih Mahallesi'nde yapılacak sağlık ocağı, anaokulu ve yeşil alan projelerini yerinde inceledi. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda çözümler üretileceği belirtildi.

19.04.2025 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkanı Aksoy'dan Fatih Mahallesi'ne yerinde çözüm hamlesi

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Fatih Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve çeşitli projeleri yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında sağlık ocağı, kapalı pazar yeri, anaokulu, yeşil alan projeleri gibi mahalle için önemli ihtiyaçlar ele alındı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, mahalle ziyaretleri kapsamında bu hafta Fatih Mahallesi'ne gitti. İlk olarak mahalle Muhtarı Mehmet Yıldırım ile bir araya gelen Aksoy ardından mahallede uzun süredir beklenen sağlık ocağı projesinin yapılacağı arazide incelemelerde bulundu. Muhtarlık binasının yanında bulunan 985 metrekarelik belediye arazisine sağlık ocağı yapılması için değerlendirmeler yapıldı.

Yeşil alan projeleri değerlendirildi

Ziyaret sırasında, Mustafa Yeşil Ortaokulu'nun yanındaki 9 bin 700 metrekarelik alanda anaokulu yapılması için de incelemelerde bulunuldu. Ayrıca, mahalle sakinlerinin dinlenip vakit geçirebileceği yeşil alan ihtiyacı da ele alındı. Bu kapsamda 881. ve 853. Sokaklardaki iki farklı noktada nefes bahçesi projeleri üzerine çalışmalar başlatılacağı belirtildi. Aksoy, Enver Yeşilyurt Camii'nin avlusunda yaptığı incelemelerde de saptanan eksikliklerin bir an önce giderilmesi talimatını verdi. Ayrıca, Pazaryolu Caddesi üzerinde yer alan hastane üstündeki 692 metrekarelik yeşil alanı da ziyaret eden Başkan Vekili, buraya yeni bir park yapılması için gerekli adımların atılacağı bilgisini verdi.

"Fatih Mahallesi'ni daha yaşanabilir hale getireceğiz"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Can Aksoy, "Mahalle sakinlerimizle birebir görüşerek ihtiyaçları yerinde tespit ettik. Esenyurt'un her mahallesinde olduğu gibi Fatih Mahallesi'nde de yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. Aksoy'un yerinde çözüm odaklı bu çalışmaları, mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Yerel Yönetim, Sağlık Ocağı, Can Aksoy, Politika, Esenyurt, Belediye, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'ta Fatih Mahallesi İçin Yerinde Çözüm Hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
20:34 Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 07:34:47. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Fatih Mahallesi İçin Yerinde Çözüm Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement