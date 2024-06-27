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Esenyurt'ta İş İnsanları ve Sanayicilerin katıldığı "Ortak Akıl Zirvesi" düzenlendi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi tarafından İş İnsanları ve Sanayicilerin davet edildiği "Ortak Akıl Zirvesi"programı düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı programda Esenyurt Belediye Başkanı Özer, davetlilere Esenyurt'ta yapılması planlanan faaliyetler ve hedefler ile ilgili sunum yaptı.

Esenyurt Belediyesi tarafından İş İnsanları ve Sanayicilerin davet edildiği "Ortak Akıl Zirvesi"programı düzenlendi. Esenyurt'taki bir otelde düzenlenen programa Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, birçok iş insanı ve dernek temsilcileri katıldı. Yemek sonrası sahneye çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, davetlilere Esenyurt'un avantaj ve zayıf yönlerini anlatarak yapılması planlanan çözüm ve hedefleri gösterdiği bir sunum yaptı. Program sonunda Esenyurt Belediye Başkanı Özer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çiçek ve tablo hediye etti.

"Bir başarı hikayesi yazılacaksa Esenyurt'ta yazılacak"

Programda sahneye çıkarak sunum yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Bu çalışmadaki temel amacımız, iş insanlarımızla birlikte ortak akılla Esenyurt'u geleceğe ve hak ettiği yere taşımak. 'Esenyurt hak ettiği yerde değil mi ?' diye bir soru aklınıza gelebilir. Bence değil. Bir zincirin gücü onun en zayıf halkasıyla ölçülür. İstanbul'un zayıf halkası Esenyurt'tur. Dolayısıyla stratejik yer Esenyurt'tur. Bir başarı hikayesi yazılacaksa Esenyurt'ta yazılacak. Bu hedefe ulaşabilmek için İstanbul Büyükşehir'in ve İmamoğlu'nun önderliğinde Esenyurt Belediyesi ile sizin sinerjinizi gücünüzü birleştirerek ortak bir sinerji oluşturmak istiyoruz. Böylece nitelikli bir üretime geçebilir. Oluşturulan katma değerin tabana yayılmasını sağlayabilir ve Esenyurt'un da içinde olduğu toplumsal barışı ve huzuru gerçekleştirebiliriz. Burada 101 ülkeden insan var. Esenyurt'ta 80 dil konuşuluyor. Küçük bir birleşmiş milletler gibi" dedi.

Esenyurt'un avantajlı ve zayıf yönlerini anlatan Başkan Özer, "Uyuşturucu, kadın cinayetleri, mafya çatışmaları, yoksulluk, çarpık kentleşme, kentlileşmeme, işsizlik, negatif imaj ve gelir dağılımındaki bozukluk Esenyurt'un zayıf yönleri. Aslında uyuşturucu, kadın cinayetleri, mafya çatışmaları her yerde var. Ama Esenyurt'un büyük olduğu için sayıları fazla nüfusa oranladığımız zaman biz zirve değiliz. Herkes Esenyurt'ta 'Esencılıs' diyor. Sanki bir suç şehriymiş gibi. Bu büyük bir haksızlık. Bunu kısa sürede el birliği ile ortadan kaldırmamız lazım. Türkiye'nin hiçbir yerine nasip olmayan güçlü yanlarımız var. Esenyurt'ta 300 bin'e yakın genç nüfusumuz var. 81 ilden göç var. Göç ile oluşan şehirler dünya şehirleri içinde diğerlerine fark atan şehirlerdir. Çünkü göç ile gelen insanlar, hırslıdır, çalışkandır. Esenyurt, lojistiğin başkenti. Esenyurt, Türkiye GSMH'nin yüzde 6'sını üretiyor. İstanbul sanayisinin yüzde 25'i Esenyurt'ta" şeklinde konuştu.

Hedeflerini dile getiren Başkan Özer, "Esenyurt'u yüksek katma değerli ürünlerin ihraç edildiği bir üs haline getirmek birinci hedefimiz. Oluşturulan katma değerin tabana yayılmasını sağlamak, belediye hizmetlerine katkıda bulunmak, belediye ile sıcak ilişkiler kurmak, birlikte yerel kalkınmayı sağlamak, Belediye - Sanayi - Üniversite işbirliğini geliştirmek ve İnovasyon Teknoloji Merkezi kurarak ekonomi üretmek" dedi.