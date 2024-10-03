Esenyurt'ta Kardeşlik Şöleni Duygu Dolu Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kardeşlik Şöleni Duygu Dolu Anlara Sahne Oldu

Esenyurt\'ta Kardeşlik Şöleni Duygu Dolu Anlara Sahne Oldu

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ederken, dengbejlerin performansı izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Başkan Özer, kardeş kültürlerin önemini vurguladı ve dengbej müziğinin sanatçılarının rolünü anlattı.

03.10.2024 13:21
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Esenyurt'taki "Kardeşlik Şöleni"nde duygusal anlar yaşandı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliği ile düzenlenen Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali, dördüncü gününde de kültürel zenginliklerle dolu etkinliklerle devam etti. Kürt müziğinin geleneksel temsilcileri olan dengbejler performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Farklı kültürlerin buluşma noktası haline gelen Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde sahneye ilk olarak Kürt müziğinin geleneksel temsilcileri olan dengbejler çıktı. Dengbejler, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan sözlü anlatı geleneğini günümüze taşıyan performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Ağıtlar, destanlar ve halk hikayelerinden oluşan ezgileriyle geçmişin izlerini bugüne taşıyan dengbejler, dinleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı. Vatandaşlar, sergilenen performansları hayranlıkla dinlerken kimileri ise gözyaşlarına engel olamadı.

'Onlar hem şair, hem romancı hem öykücü hem de söyleyicidir'

Ev sahibi Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, konuşmasında dengbej kültürünün derinliğine değinerek, "Evdale Zeyne'nin ismini söyleyenler, Kavis Ağa'nın sesini bize getirenler, sesi büküp söz söyleyenler, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. 'Deng' ses demek, 'bej' ise söylemek... Dengbej, sesi, söze dökmek demektir. Denbejler aslında sözlü sanatın şairleridirler çünkü en değme şairler bile bu söz dizilerini yazamazlar. Onlar hem şair hem romancı hem öykücü hem de söyleyici strancılardır. Sevgili Kazo, benim çok eskiden dostum, Haso ile Naze'yi söylüyor, insanın içini eritiyor. Sevgili Mehmet, bir aşk hali olan Gaze'yi söyledi, içimizin yağlarını eritti" şeklinde konuştu.

'Başkan Özer Şakiro'nun 'Helimcane' şarkısını söyledi'

Başkan Özer, kardeş kültürlerin bir arada yaşadığı Esenyurt'un, Yaşar Kemal'in "Bin bir çiçekli bahçe" metaforunda tanımladığı gibi çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "36 kitap yazdım, 5 roman kaleme aldım. Romanlarımı Şakiro ve sizleri dinleyerek yazdım, çünkü ruhumun derinliklerine hitap ediyordu" dedi. Sahnede yaptığı konuşmanın ardından Dengbej Şakiro'nun Helimcane şarkısını söyleyen Başkan Özer'i, vatandaşlar alkış yağmuruna tuttu.

'Kardeşlik adına önemli bir adım ve örnek'

Dengbej kültürünün kardeşlik adına önemli bir mesaj taşıdığını belirten Denbej Mihemede Serhedi, "Öncelikle Kardeş Kültürler Festivali, ülkemiz için çok önemli bir mesajdır. Belki de Esenyurt Meydanı, böylesi bir etkinliğe ilk kez ev sahipliği yapacak; dengbej kültürüne tanıklık edecek. Bu bizim açımızdan çok anlamlı. Bu nedenle belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu etkinlik ülkemize örnek olur ve her yerde bu tür projeler geliştirilir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Öndül sahne aldı

Dengbejlerin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Mehmet Öndül ise Esenyurtlulara coşku dolu anlar yaşattı. Öndül, hareketli şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Esenyurt, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'ta Kardeşlik Şöleni Duygu Dolu Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

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