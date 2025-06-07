Esenyurt'ta Kurbanlık Satışları Bayramın İkinci Gününde Yoğunlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt'ta Kurbanlık Satışları Bayramın İkinci Gününde Yoğunlaştı

Haberin Videosunu İzleyin
07.06.2025 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Esenyurt\'ta Kurbanlık Satışları Bayramın İkinci Gününde Yoğunlaştı
Haber Videosu

Esenyurt'taki kurban pazarında bayramın ikinci gününde kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı.

Esenyurt'ta bayramın 2. gününde kurbanlıklar büyük oranda satıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kurulan kurban pazarında bayramının ikinci gününde kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı. İlk güne göre fiyatların düştüğü görülürken bazı vatandaşlar da bayramın ikinci gününde de kurbanlıklarını almak için pazara geldi.

Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin birçok noktasından kurban satışı için İstanbul Esenyurt'a gelen besicilerin büyük çoğunluğu bayramın 1'inci gününde elindeki kurbanlıkları sattı. Bazı besicilerin elinde ise az miktarda kurbanlık, kalırken fiyatlarda da ilk güne göre düşüş olduğu belirtildi. Bayramın ikinci gününde de vatandaşlar kurbanlık almak için kurban pazarına gelirken pazardaki kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığı ifade edildi.

"Pazara gelen malların yüzde 80'i satıldı"

Sakarya'da besicilik yapan Nihat Yok isimli esnaf, Esenyurt'ta kurulan kurban pazarında gelen kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade ederek, "Kurban pazarı çok iyi geçti son anda bizim son 5 hayvanımızı almadılar. Tahmin ediyorum ki başka yerde daha ucuza buldular. Gördüğünüz gibi biz malımızı bitirdik ama elimizde son 5 tane kaldı. Mal bu sene çok iyi ve değerinde satıldı. Kalan mallar hep seçilerek alındığı için şu an zayıf mallar kaldı. Kurbanlık arayan vatandaşlar şu anda da bulabilirler ama daha zayıf mallar kaldı. Pazara gelen mallardan yüzde 80'i satıldı diyebiliriz. 82 mal getirdim hepsini bitirdim ama son anda almaktan vazgeçen 5 kişi nedeniyle son 5 malım kaldı. Tanıdığımız esnaflarda bütün mallarını bitirdiler" dedi.

"Pahalı diyorlar ama fiyatlar normal"

Bayramın ikinci gününde kurbanlık almak için kurban pazarına gelen Cemil Akbulut isimli vatandaş, "Durum normal fazla pahalı diyorlar ama normal fiyatlar. Ben doğuluyum bizim oralarda da fiyatlar 15 bin liradır burada da baktığımızda aynı fiyatlar. Bayramın ikinci gününde geldik İnşallah bulacağız. Tabi fiyatlar ilk güne göre daha uygun. Şu anda pek bir yoğunluk yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Esenyurt, Kurban, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'ta Kurbanlık Satışları Bayramın İkinci Gününde Yoğunlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı
Yüzlerce İranlı turist Van’daki festivale akın etti Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti
Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor Bakan Ersoy açıkladı Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor! Bakan Ersoy açıkladı
İstanbul’da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
Bu bayramı hiçbir zaman unutmazlar Çocukların boğayla imtihanı kamerada Bu bayramı hiçbir zaman unutmazlar! Çocukların boğayla imtihanı kamerada
“Düzgün otur“ deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı "Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
Diyarbakır’da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: 500’den fazla kişi tahliye edildi Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
12:16
Mardin, Kurban Bayramı’nda turist akınına uğradı
Mardin, Kurban Bayramı'nda turist akınına uğradı
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
17:47
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
17:27
Romanya ilk bitcoin ATM’sini açtı
Romanya ilk bitcoin ATM'sini açtı
17:18
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
17:05
Kurban kanı daireleri bastı
Kurban kanı daireleri bastı
16:50
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
16:50
Koreli turistlere şok Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
16:05
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:55
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 13:38:29. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kurbanlık Satışları Bayramın İkinci Gününde Yoğunlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.