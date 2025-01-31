Esenyurt'ta Marketlere Sıkı Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt'ta Marketlere Sıkı Denetim

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, market denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Ürünlerin raf ve kasa fiyatları, son kullanma tarihleri kontrol ediliyor; hijyen eksiklikleri bulunan işletmelere cezai işlemler uygulanıyor.

31.01.2025 12:44  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta marketlere sıkı denetim

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla ilçe genelindeki marketleri denetliyor.

Esenyurtluların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimler sürüyor. Zabıta ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm marketlerde ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığını ve son kullanma tarihlerini tek tek inceliyor. Vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek tarihi geçmiş ürünler raflardan toplatılıyor. İş yeri açma ruhsatı ve vergi levhası denetimi de yapan ekipler, işletme sahiplerine hijyen konusunda da uyarılarda bulunuyor. Eksiklik ve olumsuzluk tespit edilen marketlere ise gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

"Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor"

Kurallara uymayan işletmelerin faaliyetlerini durdurduklarını söyleyen Zabıta Memuru Şennur Gündüz, "Marketlerimizde gıda denetimleri yapıyoruz. Ürünlerimizin son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Tarihi geçmiş olanları raflardan toplatıyoruz. Ayrıca raflardaki etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık gördüğümüz takdirde bunları Ticaret Bakanlığına bildiriyoruz. İşletmenin ruhsatı yoksa veya işletme hijyen bakımından kontrol sınırlarını aşmışsa faaliyetten men ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Esenyurt, Ekonomi, Zabıta, Sağlık, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'ta Marketlere Sıkı Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:25:38. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Marketlere Sıkı Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.