Esenyurt'ta Menekşe Engelsiz Kafe Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt'ta Menekşe Engelsiz Kafe Açıldı

28.05.2025 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menekşe Engelsiz Kafe, özel gereksinimli bireyler için istihdam fırsatları sunarken, Esenyurt'ta sosyal yaşamı canlandırıyor ve uygun fiyatlı yemeklerin yanı sıra at binicilik hizmeti de sunuyor.

Esenyurt'a Yeni Bir Soluk: Menekşe Engelsiz Kafe

İSTANBUL - Esenyurt'ta açılan Menekşe Engelsiz Kafe uygun fiyatlı ve lezzetli yemeklerinin yanı sıra sunduğu sosyal imkanlarla da Esenyurt'un nabzını yükseltiyor. Esenyurt Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu projeyle, özel gereksinimli bireyler toplumla daha fazla etkileşimde bulunuyor ve çalışma hayatına dahil oluyor. Ayrıca restorana gelen vatandaşlar, tesiste düşük ücretlerle at binicilik hizmeti de alabiliyor.

Esenyurt Belediyesi'nin hayata geçirdiği Menekşe Engelsiz Kafe, sadece Esenyurtlulara değil, tüm İstanbul halkına hitap ediyor. Özel bireylerin istihdamına büyük katkı sağlayan ve sosyal hayatlarına önemli bir katkı sunan bu mekan, Esenyurt Belediyesi'nin Gökevler Mahallesi'nde bulunan At Binicilik Tesisi içerisinde hizmet veriyor. Kafe, haftanın 7 günü, uygun fiyatlarla lezzetli yemekler sunarak her yaştan ziyaretçiye keyifli bir deneyim sunuyor.

Özel bireylere istihdam imkanı sunuluyor

Menekşe Engelsiz Kafe, sadece sunduğu yemeklerle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak da dikkat çekiyor. Özel gereksinimli bireyler, burada çalışarak hem iş deneyimi kazanıyor hem de topluma katkı sağlıyor. Esra Ölmez Köle, "Tesise ilk kez geliyorum ve çok memnun kaldım. Çalışanlar güler yüzlüydü, fiyatlar çok uygun. Ürünler tamamen el yapımı ve organikti. Burada servis yapan özel gereksinimli kişiler, onların sosyalleşmesi açısından çok anlamlı bir şey. Beni çok mutlu etti. Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

"Aileler için çok uygun bir mekan"

Yasin Akkaya, "Burası daha önce görmediğimiz bir mekan. Biz öğretmenlik yapıyoruz ve sıkça buraya yemek yemeye geliyoruz. Fiyat performans olarak yemekler gerçekten üst düzey. Çalışanların güler yüzlü olması bizim için çok önemli. Ayrıca burası sadece yemek yenecek bir yer değil. Ailenizle gelip yürüyüş yapabilir, at binebilirsiniz. At binme fiyatları da çok uygun. Bölgeyi canlandıran bu mekan için Esenyurt Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

"Burada çalıştığım için çok mutluyum"

Menekşe Engelsiz Kafe'de çalışan özel birey Muhammed Ali Talay ise, buradaki işinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Talay şunları söyledi: "Askerliğimi yaptıktan sonra buraya başladım. İlk maaşımla anneme bir şeyler almak istiyorum ve araba almayı düşünüyorum. Burada gelenleri karşılıyorum, servis yapıyorum, ortalığı topluyorum. Burası çok temiz ve çok güzel bir yer. Çalıştığım için mutluyum."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Esenyurt, Güncel, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'ta Menekşe Engelsiz Kafe Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti

19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
23:19
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
23:19
28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
23:09
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
23:02
Eski Çatalca Müftüsü bir kez daha Özgür Özel’i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış
Eski Çatalca Müftüsü bir kez daha Özgür Özel'i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 19:41:26. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Menekşe Engelsiz Kafe Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.