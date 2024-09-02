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Esenyurt'ta Yeşilçam Rüzgarı

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Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri'nde vatandaşlar, Yeşilçam klasiği film olan 'Neşeli Günler'i ücretsiz olarak izledi.

02.09.2024 14:32  Güncelleme: 14:43
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Esenyurt'ta yeşilçam rüzgarı esiyor

Esenyurt'ta Açık Hava Sinema Günleri "Neşeli Günler" ile başladı

İSTANBUL - Yeşilçam klasiği filmler, Açık Hava Sinema Günleri'nde vatandaşların gösterimine sunuldu. Esenyurt'ta her yaştan yüzlerce vatandaş, bir döneme damga vuran "Neşeli Günler" filmini Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ile birlikte izledi.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri'nin gösterime giren ilk filmi; Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı "Neşeli Günler" oldu. Küçük büyük yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte vatandaşlar, sinemanın unutulmaz klasiklerinden olan filmi, ücretsiz olarak dağıtılan patlamış mısır eşliğinde izledi. Necmettin Erbakan Parkı ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sinema günlerine katılan vatandaşlar, böyle kültür, sanat etkinliklerini özlediklerini, etkinliği çok beğendiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

"Esenyurt'ta ihmal edilen kültür ve sanatı yeniden canlandıracağız"

Filmi vatandaşlarla birlikte izleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Esenyurt'u bir kültür ve sanat başkenti yapma kararlılığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Film festivalleri düzenliyoruz, çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar ihmal edilmiş bir alanı, yani kültür ve sanatı, Esenyurt halkı ve komşularımız için canlandıracağız. Özellikle çocuklarımızın gelişimi için kültür ve sanatla iç içe olmaları çok önemli. Sinemadan, tiyatrodan, kütüphaneden, söyleşilerden, kongrelerden, konferanslardan ve sempozyumlardan uzağız. Esenyurt bunu hak etmiyor. Bu, bizim kaderimiz değil ve biz bu kaderi değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz"

Esenyurt'u kültür ve sanat alanında önemli yerlere taşıyacaklarını belirten Başkan Özer şöyle devam etti: "Sizin desteğinizle ilçemizde her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz. Şimdi burada bir açık hava sinema etkinliği başlattık. Bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz ve sanatçılarımızı da buraya getirerek sizlerle buluşturacağız. En önemli hedefimiz, Esenyurt'u kültür ve sanatın başkenti haline getirmek ve bu çocuklarımızdan yarının bakanlarını, milletvekillerini, profesörlerini, mühendislerini, hakimlerini, savcılarını yetiştirmek. Bunun çabası içindeyim."

4 Eylül tarihine kadar devam edecek Açık Hava Sinema Günleri'nde her gün farklı noktalarda dört Yeşilçam klasiği daha vatandaşların gösterimine sunulacak.

Esenyurt\'ta Yeşilçam Rüzgarı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Yeşilçam Rüzgarı - Son Dakika

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