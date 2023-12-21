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Esenyurtlu kadınlar belediyenin açtığı kurslarda meslek öğreniyor - Son Dakika
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Esenyurtlu kadınlar belediyenin açtığı kurslarda meslek öğreniyor

Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor. Kadınlar, moda tasarım, düz makina dikişi, el nakışı gibi alanlarda eğitim alarak hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimlerin ardından kendi işlerini yaparak ekonomik kazanç elde ediyor.

21.12.2023 - 14:15,
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Esenyurtlu kadınlar belediyenin açtığı kurslarda meslek öğreniyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla Esenyurt Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı kurslarda kursiyerler, usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oluyor. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde moda tasarım, düz makina dikişi, el nakışı, punch nakış, takı tasarım, iğne oyası, şiş ve tığ örücülüğü eğitimi alan kadınlar, kurslarda hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Kısacası onlar kazanıyor"

Kadınların bu kurslarda aldıkları eğitimlerin ardından kendilerine iş almaya başladıklarını ifade eden el nakış öğretmeni Aytek Çakır; "30'a yakın öğrencim var. Yoğunluktan dolayı sabah ve öğlenci grubu olarak ayırdık. Kadınların ilham alması için etamin ve kanaviçeden oluşan bir ortam oluşturduk. Kursiyerlerimiz mesleği öğrendikten sonra kendi siparişlerini almaya başlıyor. Böylelikle hem hane bütçesine, hem de kendilerine katkı sağlamış oluyorlar. Kısacası onlar kazanıyor" dedi.

"Öğrenmek bize ekonomik kazanç da sağlıyor"

Aldığı eğitimlerin ardından çalışıp para kazanmaya başladığını söyleyen kursiyer Nejla Durmaz; "Hocalardan çok güzel eğitimler alıyoruz. Çeyizlerde iğne oyasına çok ihtiyacım olduğu için bu kursa yazıldım. Burada öğrendiklerimle kendim üretip, kendim kazanıyorum. Vaktimiz nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Ortamdan çok memnunum" şeklinde konuştu.

Belediyenin birçok kursuna kayıtlı olduğunu belirten Reyhan Kaya ise şöyle konuştu: "2 aydır el nakış kursuna geliyorum. Daha detaylı öğrenmek, aile bütçeme katkı sağlamak için eğitim alıyorum. Bizler burada hem işimizi yapıyoruz, hem de güzel vakit geçiriyoruz. Esenyurt Belediyesi'nin açmış olduğu birçok kursa kayıtlıyım. İnsanın kendini geliştirmesi açısından belediyenin bu tarz çalışmalarını çok faydalı buluyorum."

Esenyurtlu kadınlar belediyenin açtığı kurslarda meslek öğreniyor
Kaynak: İHA
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