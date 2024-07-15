Eti Krom işçilerinin eylemi devam ediyor - Son Dakika
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Genel

Eti Krom işçilerinin eylemi devam ediyor

Elazığ'da Eti Krom Yıldırım A.Ş.'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çalışma şartlarının düzeltilmesini talep ederek 15 gündür eylemlerini sürdürüyor. İşçiler, haklarını alana kadar eylemin devam edeceğini bildirdi.

15.07.2024 23:14
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Eti Krom işçilerinin eylemi devam ediyor

Eti Krom işçileri 15 gündür eylemlerini sürdürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Eti Krom Yıldırım A.Ş.'ye ait maden ocaklarında, çalışma şartlarının düzeltilmesini isteyen işçilerin başlattığı eylem 15 gündür sürerken, işçiler haklarını alana kadar eylemin devam edeceğini bildirdi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım A.Ş.'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından 1 Temmuz itibarıyla eylem başlattı. 400'ü aşkın işçinin eylemi 15'inci güne gelirken geçtiğimiz günlerde Eti Krom A.Ş.'nin sahiplerinden Ali Rıza Yıldırım kente gelerek eylem yapan işçilerle bir araya gelmişti. İşçilerle toplantıda, 'Ben gazel dinlemeye gelmedim', 'Yarın herkesi kapının önüne koyarım', 'Bana tarih anlatma', 'Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın', 'Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51 ile cumhurbaşkanlığını alıyor. Siz yüzde 51 değilsiniz', '3 gün yevmiye cezası talep ediyorum' gibi cümleler kullanması kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Bunun üzerine siyasiler olmak üzere bir çok kesimden işçilere destek geldi. 15 gündür iş bırakma eylemine devam eden işçiler, haklarını alana kadar bu eylemin devam edeceğini savundu.

Maden operasyon bölümünde çalıştığını belirten işçilerden Remzi Karabulut, "3 seneden itibaren burada bir sıkıntı vardı. Yılbaşından itibaren bunu defalarca yönetime söylememize rağmen 6 aylık süre zarfında herhangi bir gelişme olmadı. Haziran ayının 26'sında işi yavaşlatma adına grev kararı almıştık. Yönetim Alacakaya Belediye Başkanını gönderdiler ki bizimle konuşsun diye başkanımız da bizden rica edince Temmuz ayının 1'ine kadar çalışmaya devam ettik. Temmuz ayının başından itibaren grevdeyiz. Haklarımızı almak istiyoruz. Maden sektöründe çalışan herkesin maaş standartları bellidir. Biz o standartların çok altında kalıyoruz. Modern köle şeklinde çalıştırılıyoruz. Bizim grevimiz bundan kaynaklıdır. İşletme sahibi Ali Rıza Yıldırım'ın buraya gelerek bizleri fırçalaması, dışlaması ve ayıplamasından kaynaklı Elazığ halkı olarak bir özür bekliyoruz. Bizim burada istediğimiz 4 ikramiye, promosyon ve aylık maaşlarımızın piyasanın üstünde olmasıdır. Bizim başka bir isteğimiz yok. Haklarımızı alana kadar grevi devam ettireceğiz. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Biz sadece bizim olan haklarımızı istiyoruz. Elazığ olarak burada 100 yıla yakın bir süredir maden ocaklarının işletmesi devam ediyor ama Elazığ'a herhangi bir çivi çakılmadı. Birileri buradan para kazanıyorsa bu memlekete bir çivi çakması lazım. Ali Rıza Yıldırım, kendisine yakışmayan bir tavır sergiledi. Bizim amacımız, buraya geldiğinde halimizi görüp bizlere olan haklarımızı tahmin ediyorduk. Öyle bir şey beklemiyorduk. Çok büyük ayıp etti" dedi.

14 yıldır Eti Krom'da çalıştığını belirten Cihat Yılmaz ise, "Biz burada maden işinde çalışıyoruz. Bu dünyanı en ağır işi olarak adlandırılıyor. Eti Krom A.Ş. buraya ilk geldiğinde tabiri caizse bir fidan büyüklüğündeydi. Biz o fidanı büyüttük, budadık ve bugün meyve verme konumuna getirdik. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Ülkemizin içerisinde olduğu ekonomik sıkıntının herkes farkında bunun sebebi şirkettir demedik. Biz şirketten bunu görmesini istiyoruz. Bunun yanında bizim sosyal haklarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Bizim başka bir talebimiz de yok. Ali Rıza Yıldırım, üslubu güzel olmayan kelimeler kullandı. İnsanoğlu hataya meyillidir olabilir ama hatasının farkına varması da büyük bir erdemliktir. Biz ondan Elazığ halkı olarak özür dilemesini ve haklarımızı vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Eti Krom, Elazığ, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Eti Krom işçilerinin eylemi devam ediyor - Son Dakika

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