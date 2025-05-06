Etimesgut Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın başka yere taşınması kararına tepki - Son Dakika
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Etimesgut Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın başka yere taşınması kararına tepki

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Etimesgut Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın başka yere taşınması kararına tepki Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yerini başka bir yere taşıma kararı vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

06.05.2025 10:45  Güncelleme: 11:05
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Etimesgut Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın başka yere taşınması kararına tepki

ANKARA - Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yerini başka bir yere taşıma kararı vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Etimesgut İstasyon Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yerini değiştirme kararını vatandaşlarla birlikte protesto etti. Anıtın önünde basın açıklaması yapan TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar, "15 Temmuz, bir milletin yeniden dirilişidir. Bu anıt; canla, başla demokrasiye sahip çıktığımız o günün hain darbe girişimine karşı vermiş olduğumuz destansı direnişini ve canını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Aylar, konuşmasına milletin bağımsızlığına ve canlarının siper ederek demokrasiye sahip çıktığı iradelerini yansıtan 15 Temmuz anıtının türlü bahanelerle kaldırılmasını protesto etmek için bugün burada olduklarını ifade ederek başladı.

"Amacınız 15 Temmuz'u mu unutturmak?"

Etimesgut Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın başka bir yere taşınma kararının bu milletin direnişine ve değerlerine gölge düşürmek olduğunu belirten Aylar, "Buradan sesleniyorum. Amacınız 15 Temmuz'u mu unutturmak? Bu milletin 15 Temmuz direnişine gölge mi düşürmek? Hizmet diyerek; anılarımızı ve irademizi yansıtan, bu millete her defasında bir kez daha o geceyi hatırlatan 15 Temmuz anıtını mı ortadan kaldırmak? Bu tür ucuz siyasetleriniz, milletin vicdanını yaralayan kararlarınız bizi yıldıramaz. 15 Temmuz'un bizim ve milletimizin üzerinde bıraktığı hissi bir çırpıda silip atamazsınız. Buradan şehit aileleri ve gazilerimiz adına yetkililere sesleniyorum. Bu tutarsız kararınızdan vazgeçin. Milletin ortak vicdanı olan yaraya bir yara da siz açmayın. Daha çok birleşmemiz ve kenetlenmemiz gereken şu zamanda, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak kararlarınızdan vazgeçin" dedi.

"Bu anıtın yerini değiştirmeyin, aldığınız karardan da derhal vazgeçin"

TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar, Etimesgut Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yerini değiştirme kararından vazgeçmeleri gerektiğini belirterek cümlelerine şöyle devam etti:

"Bu anıtın yerini değiştirmeyin, aldığınız karardan da derhal vazgeçin. Biz buna müsaade etmeyiz. Bu millette size pabuç bırakmaz. Acilen bu karardan vazgeçin. Gelin 15 Temmuz gazilerimizden, şehit ailelerinden özür dileyin. Siz gelip, bu milletin değerlerine ihanet ediyor, demokrasiye sahip çıktığımız o günü unutturmak için hizmet adı altında taşkınlık yapıyorsunuz. Size o koltukları, bu milletin değerlerine sahip çıkın diye emanet verdiler. Bu milletin anılarını ve hatırlarını yaşatın diye sizi seçtiler. Hedefiniz, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaksa bunu asla gerçekleştiremeyeceksiniz" cümlelerine yer verdi.

(MF- BC -Y)

Kaynak: İHA

Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Etimesgut Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın başka yere taşınması kararına tepki - Son Dakika

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