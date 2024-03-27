Evini gören depremzedenin mutluluğu yürekleri ısıttı
Adana'da afet konutları hazır, hak sahiplerini bekliyor
DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu:
"Hiçbir depremzedemiz artık deprem korkusu yaşamayacak"
ADANA - Adana'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarının büyük bir bölümü tamamlanırken kurası çekilen konutları da depremzedeler görmeye başladı. Evini gören depremzede kadının mutluluğu görenlerin içini ısıttı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların bin 589 tanesi tamamlandı. Geriye kalan konutların ise yapımı 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. İşçiler 3 vardiya çalışarak depremzedelerin konutlarını yetiştirmeye çalışıyor.
Kaba inşaatlar hazır
Projeler çerçevesinde bütün kaba inşaatlar tamamlanmış olurken peyzaj düzenlemeleri peyzaj çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Projeler kapsamında 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı. Dairede kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli olduğu öğrenildi.
"Vatandaşlarımız depremin acısını silecek"
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Sona geldik, artık doğalgazıyla, elektrik ve altyapısıyla evler hazır duruma geldi. Kuralar çekildi ve artık ufak dokunuşlar sonrası vatandaşlarımız eşyalarını getirecek. Yeni yaşam alanlarında vatandaşlarımız depremin acısını silecekler. 8 bin konutun yapımı da devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"TOKİ tecrübesi dünya literatüründe"
Hiçbir depremzedenin artık deprem korkusu yaşamayacağını vurgulayan Karslıoğlu, "TOKİ tecrübesi artık dünya literatürüne girmiş durumda. Bundan sonra hiçbir depremzedemiz artık deprem korkusu yaşamadan oturacaklar. Adana'da kurası çekilmeyen bölge kalmadı. Yapımı devam edenlerin de kuraları AFAD kanalıyla önümüzdeki günlerde duyurulacak" dedi.
Depremzedeler evlerini görmeye başladı
Öte yandan merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde tamamlanan kalıcı konutları da hak sahibi depremzedeler gelip görmeye başladı. Huzurevleri Mahallesi'ndeki evi yıkılan 3 çocuk annesi Arife Yaren Ünlü yeni evini görünce ki mutluluğu görenlerin içini ısıttı.
"Evim yıkıldığı için üzüldüm ama sonra çok sevindim"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Ünlü, "Çok mutluyum. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Evi çok güzel buldum. Bu kadar kısa sürede böyle güzel bir evin olacağına inanamıyordum. Evdeki ürünlerin kalitesi çok güzel. Önceleri evim yıkıldığı için üzüldüm ama sonra çok sevindim. Devletimiz, milletimiz payidar olsun. Allah cumhurbaşkanımızın ayağına taş değirmesin. Bu dünyadaki tek isteği cumhurbaşkanımızı görüp ellerinden öpmek. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 30 yıllık binam yıkıldı ama rabbim bana sıfır, yepyeni, kaliteli ve güvenli bir daire nasip etti" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Genel › Evini gören depremzedenin mutluluğu yürekleri ısıttı - Son Dakika
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısında, ekonomik ömrünü tamamlamış 8 muhtelif iş makinesinin satışı için ihale düzenlendi. İhaleye 10 firma teklif verdi ve en yüksek teklifi 3 milyon 518 bin TL+ KDV ile bir firma kazandı.
CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu eleştirerek, Eskişehir'e yapılan yatırımların yetersiz olduğunu belirtti.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Pulmoner konferansı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansta, Pulmoner Rehabilitasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı ve bu rehabilitasyonun kimlere uygulanabileceği anlatıldı. Ayrıca, Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nde bulunması gereken uzmanlar ve cihazlar hakkında da bilgiler paylaşıldı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'yi ziyaret etti. Şahin, Gültepe ile bir süre görüşerek, fikir alışverişinde bulundu. Gültepe, inovasyon yönetimi konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi iş birliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerle gurur duyduklarını, Namık Kemal Üniversitesinin de bu konuda öncü üniversitelerden olmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Şahin de üniversite olarak üniversite-sanayi işbirliklerine çok önem verdiklerini belirterek, kentteki Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi firmaların kendilerine katkılarının çok değerli olduğunu vurguladı. Ziyarette Şahin'e, NKÜ Teknopark Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Barış Kocabıyık da eşlik etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, seçim çalışmaları kapsamında Çorum'da konuştu. Vural, emekli, çiftçi ve vatandaşın sıkacak kemeri kalmadığını belirterek, bu durumun nefes almayı zorlaştırdığını ifade etti.
Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Edirne'de ise 433 konut satışı gerçekleşti. Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5'i Edirne'de gerçekleşirken, kent en çok konut satışı yapılan iller arasında 44. sırada yer aldı.
Adana'da Ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fırınlarda çalışan ustalar, oruçlarını aksatmadan yoğun sıcak altında zorlu ramazan mesailerine devam ediyor. Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı Adana'da fırında çalışan ekmek ustaları, 250 derece sıcaklığa ulaşan fırının karşısında zor şartlara rağmen çalışıyor. Fırıncılar, Ramazan pidesini insanlara ulaştırmak için çaba gösterirken, oruç tutmaya alıştıklarını ve Allah'ın sabır verdiğini belirtiyorlar.
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart'ta başlayacak. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kasım ayında 31 bin 82 yolcu ağırlandı. Ayrıca, aynı dönemde havalimanında 259 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti ve kargo, posta ve bagaj yük trafiği 256 ton olarak kaydedildi. Ocak-şubat aylarında ise toplam 61 bin 133 yolcu, 464 uçak trafiği ve 491 ton yük trafiği gerçekleşti.
Türk milliyetçiliğinin siyasi temsilcisi olarak nitelendirilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), siyasi tarihinde 13 olağan büyük kurultay gerçekleştirdikten sonra 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayını yapacak. Kurultayda Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilecek.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde başlatılan iftar programının ikincisi Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara, birçok önemli isim ve çok sayıda kişi katıldı. Yılmaz, programın yoğun ilgi gördüğünü belirterek tüm Lapsekilileri iftar programlarına davet etti.
Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde yapılan denetimde, bir yolcu otobüsünde seyahat eden K.A.H. isimli göçmenin yurda kaçak yollardan girdiği ve gerekli belgelerinin olmadığı tespit edildi. Göçmen şahıs gözaltına alınırken, yolcu otobüsü firmasına da para cezası kesildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?