Fatih Belediyesi'nden Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Fatih Belediyesi'nden Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi

Haberin Videosunu İzleyin
23.05.2025 09:35  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fatih Belediyesi\'nden Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi
Haber Videosu

Fatih Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban kesiminde bilinçli olmalarını sağlamak için 'Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi' düzenledi. Eğitimde kurban kesimi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler verildi, katılımcılara resmi sertifika verildi.

Fatih Belediyesi, vatandaşlara "Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" verdi

Veteriner Hekim Tayfun Nasuhbeyoğlu "Vatandaş ette anormal bir şey görürse mutlaka veteriner hekimi arasın"

İSTANBUL - Fatih Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bilinçli ve sağlıklı bir şekilde kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla, "Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" düzenlendi. 3 gün boyunca toplam 20 saat olarak verilen eğitimde katılımcılara uygulamalı olarak kurban kesimi de gösterildi.

Fatih Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Halk Eğitim Modülü üzerinden yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bilinçli ve sağlıklı bir şekilde kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla, "Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" düzenlendi. İl müftülüğü tarafından görevlendirilen eğitimciler, Fatih Belediyesi tarafından görevlendirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve veteriner hekim tarafından vatandaşlara, kasap yardımcılarına ve et sektörü çalışanlarına eğitim verildi. Eğitimde güvenli kurban kesim kuralları, dini olarak kurban kesme hükümleri, hijyen kuralları, hayvan refahı ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından riskler, bertaraf metotları teorik ve pratik olarak anlatıldı. Eğitim, 3 gün boyunca toplam 20 saat olarak verildi. Eğitimin son gününde ise Fatih Belediyesi'ne ait kurban kesim tesisinde uygulamalı olarak kesim yapıldı. Kursiyer daha önce verilen eğitimler neticesinde kurbanın seçimi, kesilişi ve parçalara nasıl ayrılacağını görmüş oldular. Eğitim sonunda ise katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Modüllü resmi bakanlık onaylı sertifika verildi.

"Kurbanımızın sağlıklı olması çok önemli"

Kurban kesimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Tayfun Nasuhbeyoğlu "Fatih Belediyesi, Halkeğitim Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Müdürlüğü ile olarak sertifikalı kurs düzenledik. Kursiyerlere teorik eğitim verdik. Eğitimde vaiz hocamız kurbanın dini vecibesini anlattı. Belediyemizde çalışan ş güvenliği uzmanımız dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Bende kurban seçiminden başlayarak, kesimi etlerin saklanmasına kadar olan tüm süreçleri teorik olarak anlattım. Bugün de kursiyerlerimize pratik eğitim vereceğiz. Kurbanımızı kesmeden önce sağlıklı bir kurban nasıl olacağını anlatacağız. Sonra kesimin nasıl yapılacağı konusunda bilgi vereceğiz. Kurbanımızın sağlıklı olması çok önemli. Kurban canlı, çevreye duyarlı, tüyleri parlak, yüksek ateşi yok, ağzında ve burnunda bir akıntı yoksa, kilosu da yerindeyse sağlıklı bir hayvandır" dedi.

"Vatandaş ette anormal bir şey görürse mutlaka veteriner hekimi arasın"

Kurbanı kesme yöntemi ve kurbanın nasıl seçileceğini de anlatan Veteriner Hekim Tayfun Nasuhbeyoğlu "Kurbanı keserken kıbleye çevirmeliyiz. Başını gergin bir şekilde tutup tekbir getirdikten sonra tekbir hamlede omur iliğe kadar kesip kan akıtmamız gerekiyor. Daha sonra yüzme ve bağlama tekniklerini öğretiyoruz. Eğer yatırma düzgün olmazsa hayvan kalkabilir, kaçabilir. Sığırlarda dişlerinden yaşını belirlemeye çalışıyoruz. Ön süt dişleri dökülüp yenisi çıkarsa 24 ayını doldurmuş oluyor. Buda kurban olabileceğini gösteriyor. Vatandaş ette anormal bir şey görürse mutlaka veteriner hekimi arasın. Yani kurbanı kesince kan pıhtılaşmazsa, aşırı koyu yada aşırı açık gibi hususlara dikkat etsinler. Kestikten sonra ak ciğerlerinde yada iç organlarında herhangi bir lezyon gördüğünde mutlaka veteriner hekime danışarak eti tüketsinler. Bu noktada bir çok bulaşıcı hastalık olma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Fatih Belediyesi, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Sağlık, Kurban, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Fatih Belediyesi'nden Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında doğum sancıları başlamasına rağmen haber sunmaya devam Etti Canlı yayında doğum sancıları başlamasına rağmen haber sunmaya devam Etti
Cumhurbaşkanına TSK’da ihraç yetkisi veren düzenleme geri çekildi Cumhurbaşkanına TSK'da ihraç yetkisi veren düzenleme geri çekildi
2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar 2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar
Dursun Özbek’ten ’’Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi’’ sorusuna olay yanıt Dursun Özbek'ten ''Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?'' sorusuna olay yanıt
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Kurtlar Vadisi’nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı Kurtlar Vadisi'nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı
Zabıta memurları engelli vatandaşı darbetti Zabıta memurları engelli vatandaşı darbetti
ABD Kovid aşılarına “Genç erkeklerde kalp hasarı“ uyarısı ekleyecek ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek
Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar Savcı Sayan’ın işaret ettiği AK Partili isim kim Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan'ın işaret ettiği AK Partili isim kim?
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

07:46
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
07:05
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
04:09
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
14:58
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
14:35
Fenerbahçe’ye mi transfer oldu Şanlıurfaspor’dan Ogundu için resmi açıklama
Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
14:21
Kuze Kore’nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
14:10
Bavulunu bile topladı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor
Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
13:44
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
13:34
Binlerce kişi tehlikede Shakira konseri sonrası alarm verildi
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 09:56:41. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih Belediyesi'nden Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.