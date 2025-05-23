Fatih Belediyesi\'nden Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi

Fatih Belediyesi, vatandaşlara "Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" verdi

Veteriner Hekim Tayfun Nasuhbeyoğlu "Vatandaş ette anormal bir şey görürse mutlaka veteriner hekimi arasın"

İSTANBUL - Fatih Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bilinçli ve sağlıklı bir şekilde kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla, "Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" düzenlendi. 3 gün boyunca toplam 20 saat olarak verilen eğitimde katılımcılara uygulamalı olarak kurban kesimi de gösterildi.

Fatih Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Halk Eğitim Modülü üzerinden yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bilinçli ve sağlıklı bir şekilde kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla, "Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" düzenlendi. İl müftülüğü tarafından görevlendirilen eğitimciler, Fatih Belediyesi tarafından görevlendirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve veteriner hekim tarafından vatandaşlara, kasap yardımcılarına ve et sektörü çalışanlarına eğitim verildi. Eğitimde güvenli kurban kesim kuralları, dini olarak kurban kesme hükümleri, hijyen kuralları, hayvan refahı ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından riskler, bertaraf metotları teorik ve pratik olarak anlatıldı. Eğitim, 3 gün boyunca toplam 20 saat olarak verildi. Eğitimin son gününde ise Fatih Belediyesi'ne ait kurban kesim tesisinde uygulamalı olarak kesim yapıldı. Kursiyer daha önce verilen eğitimler neticesinde kurbanın seçimi, kesilişi ve parçalara nasıl ayrılacağını görmüş oldular. Eğitim sonunda ise katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Modüllü resmi bakanlık onaylı sertifika verildi.

"Kurbanımızın sağlıklı olması çok önemli"

Kurban kesimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Tayfun Nasuhbeyoğlu "Fatih Belediyesi, Halkeğitim Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Müdürlüğü ile olarak sertifikalı kurs düzenledik. Kursiyerlere teorik eğitim verdik. Eğitimde vaiz hocamız kurbanın dini vecibesini anlattı. Belediyemizde çalışan ş güvenliği uzmanımız dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Bende kurban seçiminden başlayarak, kesimi etlerin saklanmasına kadar olan tüm süreçleri teorik olarak anlattım. Bugün de kursiyerlerimize pratik eğitim vereceğiz. Kurbanımızı kesmeden önce sağlıklı bir kurban nasıl olacağını anlatacağız. Sonra kesimin nasıl yapılacağı konusunda bilgi vereceğiz. Kurbanımızın sağlıklı olması çok önemli. Kurban canlı, çevreye duyarlı, tüyleri parlak, yüksek ateşi yok, ağzında ve burnunda bir akıntı yoksa, kilosu da yerindeyse sağlıklı bir hayvandır" dedi.

"Vatandaş ette anormal bir şey görürse mutlaka veteriner hekimi arasın"

Kurbanı kesme yöntemi ve kurbanın nasıl seçileceğini de anlatan Veteriner Hekim Tayfun Nasuhbeyoğlu "Kurbanı keserken kıbleye çevirmeliyiz. Başını gergin bir şekilde tutup tekbir getirdikten sonra tekbir hamlede omur iliğe kadar kesip kan akıtmamız gerekiyor. Daha sonra yüzme ve bağlama tekniklerini öğretiyoruz. Eğer yatırma düzgün olmazsa hayvan kalkabilir, kaçabilir. Sığırlarda dişlerinden yaşını belirlemeye çalışıyoruz. Ön süt dişleri dökülüp yenisi çıkarsa 24 ayını doldurmuş oluyor. Buda kurban olabileceğini gösteriyor. Vatandaş ette anormal bir şey görürse mutlaka veteriner hekimi arasın. Yani kurbanı kesince kan pıhtılaşmazsa, aşırı koyu yada aşırı açık gibi hususlara dikkat etsinler. Kestikten sonra ak ciğerlerinde yada iç organlarında herhangi bir lezyon gördüğünde mutlaka veteriner hekime danışarak eti tüketsinler. Bu noktada bir çok bulaşıcı hastalık olma ihtimali var" ifadelerini kullandı.