Fatih Belediyesi 'Uzay Yolculuğumuz Devam Ediyor' etkinliği düzenledi

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'Uzay Yolculuğumuz Devam Ediyor' etkinliği Bilim Fatih'te gerçekleşti

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafında 'Uzay Yolculuğumuz Devam Ediyor' etkinliği Bilim Fatih'te gerçekleştirildi. Etkinlikte bilim atölyelerinde birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Fatih Belediyesi tarafında 'Uzay Yolculuğumuz Devam Ediyor' etkinliği Bilim Fatih'te gerçekleştirildi. Türkiye'nin uzay yolcu programında yer alan astronot Tuva Cihangir Atasever'in uçuşunun da canlı yayında izleneceği programda katılımcılar, bilim atölyelerinde birbirinden eğlenceli aktivitelere katıldı. Çocuklar da etkinlikte doyasıya eğlendi.

Bilim Fatih Sorumlusu Yusuf Korkmaz "Uzay Yolculuğumuz devam ediyor programında, katılımcılarımızla ilk önce bilim atölyelerinde birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Çocuklarla birlikte güneş gözlemi yaptık. Çok amaçlı salonumuzda katılımcılarımızla milli uzay sunumu gerçekleştirdikten sonra ödüllü bir bilgi yarışması düzenledik. Bakan Bey'in çevrimiçi katıldığı öğrencilerimiz ve velilerimizi selamladıktan sonra Tuva Cihangir Atasever'i izledik" dedi.

"Hayalim bilim insanı olmak"

Bilim Fatih'te öğrenci olan Seyit Ömer Çalık ise "Led kullanarak takım yıldızı yaptık. Güneşe baktık. Sunum yapılıyor. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Türkiye'nin bu kısa zamanda 2 tane astronot gönderebilmesi olağanüstü bir gelişme. Hayalim bilim insanı olmak ya da yazılım mühendisi olmak" dedi.