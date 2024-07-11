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Fatih'te "Gönüllü Turizm Elçileri" göreve başladı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Gönüllü Turizm Elçileri Projesi" kapsamında bu yıl 6 bölgede 400 elçi, 6 süpervisör ve 1 koordinatör göreve başladı. Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "2 ay sürecek olan bu proje kapsamında bizim edindiğimiz tecrübe yaklaşık 650 bin turiste birebir dokunmuş olacak" şeklinde konuştu.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 14'üncü defa organize edilen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi kapsamında 400 elçi, 6 süpervisör ve 1 koordinatör göreve başladı. Projenin tanıtım toplantısına İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in yanı sıra birçok genç katıldı.

"Bu projeye yaklaşık 1200 gencimiz müracaat etti"

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Görev yaptığınız süre içerisinde göreceksiniz ki burada çok farklı anılar biriktireceksiniz. Hem pratik yapmış olacaksınız hem de farklı kültürden insanlarla tanışmış olacaksınız. Bu projeye yaklaşık 1200 gencimiz müracaat etti. Şu anda içlerinden seçilerek 400'e yakın gencimiz bir ekip oldu. Bu kardeşlerimiz 6 bölgede Sultanahmet, Ayasofya, Divan Yolu, Gülhane ve Beyazıt Bölgesinde faaliyet gösterecekler. 10 dilde danışmanlık hizmeti verecekler. 2 ay sürecek olan bu proje kapsamında bizim edindiğimiz tecrübe yaklaşık 650 bin turiste birebir dokunmuş olacak. İstanbul dünya turizminin en önemli destinasyonundan bir tanesidir" dedi.

"Bu yetişen neslin bu topluma katkı vereceği inancımı da ifade ediyorum"

Programa katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Turizmle ilgili birçok olumsuzluğun yaşanma tahammüllerinin olduğu, bir takım tatsız olayların olduğu dönemde bu gençlerin pırıl pırıl yaklaşımıyla destek verecek olması da bizi heyecanlandırıyor. İstanbul turizmi açısından da umutlandırıyor. Bu yetişen neslin bu topluma katkı vereceği inancımı da ifade ediyorum. Başkanım 125 liradan kapıyı açtı. Bizde dedik ki belediye kadar katkı verelim 250'ye getirsek uygun olur mu?" şeklinde konuştu.

"2023'te İstanbul'a gelen turist sayısı 17 milyon 370 bin 3 kişi"

2023 yılında İstanbul'a gelen turist sayısını açıklayan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Sevgili gençler 2023'te İstanbul'a gelen turist sayısı 17 milyon 370 bin 3 kişi. İlk 5 ayda İstanbul'a gelen turist sayısı 6 milyon 902 bin her sene bir önceki yıla göre yüzde 10 - 15 civarında İstanbul'a gelen turist sayısı artıyor. İstanbul'a gelen turist sayısı dünyanın 200 ülkesinden gelen oluyor. İstanbul dünyada beşinci, Avrupa'da dördüncü sırada" ifadelerini kullandı.

"Kendimi yurt dışına çıkmış gibi hissediyorum"

Elçi Egemen Gögen, "Ben İngilizce konuşuyorum ama farklı dillerde konuşan arkadaşlar da var. Elimizden geldiği kadar kendi kültürümüzü tanıtmaya devam ediyoruz. Ben kendimi yurt dışına çıkmış gibi hissediyorum" dedi.

"Bunu gönüllü esaslı olarak yapıyoruz"

Gönüllü lise öğrencisi Ece Melek Tarhan, "Sultanahmet, Beyazıt gibi turistik yerlerde turistlere yardımcı oluyoruz. Bunu gönüllü esaslı olarak yapıyoruz. Gönüllü olarak yapabileceğimiz en etkili projelerden biri. Turistlerle konuşmamızın bize akademik olarak manevi olarak da fark ediyor. Pratik yaparak İngilizcemi de geliştiriyoruz. Bizim için yararlı oluyor" şeklinde konuştu.

Öğrenci Hilal Aras, "Lise son sınıfa geçtim, YKS'ye gireceğim. Bu projede de ilk senem. Projeye katılmak için heyecanlıydım. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Lise son sınıf öğrencisi Zeynep Sinem, "12'inci sınıfa geçtim. Projeye ilk katılışım. Bizim için harika bir ortam sunulmuş. Hem dilimizi geliştirebiliyoruz hem de yabancı insanlarla iletişim kurup yeni insanlar ile tanışabiliyoruz" diye konuştu. 40 gün boyunca gönüllü elçilik yapacak öğrencilere günlük 300 lira harçlık verilecek.