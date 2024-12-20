Fatih\'te Metro Alt Geçidini Su Bastı, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

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Fatih'te Metro'nun yaya alt geçidini su bastı: Vatandaş su içinde yürümek zorunda kaldı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bulunan Ulubatlı Metro istasyonun alt geçidinde bulunan lavabo giderinin patlaması sonucu alt geçidi su bastı. Oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar suların içerisinde yürümek zorunda kaldı.

İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresindeki M1B Yenikapı - Kirazlı Metro hattının Topkapı - Ulubatlı Metro durağının bulunduğu yaya alt geçidi su bastı. Alt geçitte bulunan lavabolarının patlaması sonucu taşan su nedeniyle alt geçitte su birikintisi oluştu. İBB ekipleri yaya alt geçitteki su tahliyesi çalışması başlatırken, alt geçidi kullanan vatandaşların ise su birikintisi nedeniyle güçlükle yürüdüğü görüldü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle karşıya geçemediğini ifade eden bir vatandaş, "Karşıya geçecektim ama geçemedim. Burada bir önlem alınsa da karşıya geçsek. Şuan trafikte yok araçlarda hızlı geçiyor" dedi.