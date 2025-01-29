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Fenomen Çiftin Acı Kaybı

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5 yaşındaki Ali Aras, hastalığına yenik düştü, cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

29.01.2025 16:35
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Fenomen çiftin evlat acısı...9 gün önce 5 yaşına giren Ali Aras hayatını kaybetti

Aras'ın cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verilirken, geriye 9 gün önce çekilen doğum gününden görüntüler kaldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde halk arasında cücelik olan bilinen tıp dilinde Akondroplazi rahatsızlığı bulunan sosyal medyada 1 milyon 300 binden fazla takipçisi olan Ayşegül ve Alparslan Çelik çiftinin 5 yaşındaki çocukları Ali Aras, hayatını kaybetti. Aras'ın cenazesi bugün göz yaşları arasında toprağa verilirken, geriye 9 gün önce çekilen doğum gününden görüntüler kaldı.

2018 yılında sosyal medya aracılığıyla tanışıp evlenerek hayatlarını birleştiren Balıkesirli 39 yaşındaki Ayşegül ile Mersin Tarsuslu 41 yaşındaki Alparslan Çelik çifti hem aşklarını hem de hayallerini birlikte inşa etti. Akondroplazi (cücelik) tanısıyla hayatlarına devam eden çiftin 5 yıl önce 20 Ocak'ta Ali Aras ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Sosyal medyadan yaşamlarını anlatan videolar paylaşan çiftin 1 milyon 300 binden fazla takipçisi oldu. Çiftin çocuklarına da Akondroplazi tanısı konulurken, kronik akciğer yetmezliği de bulunduğu belirlendi. Defalarca hastalığı nedeniyle tedavi olup tekrar nükseden Ali Aras yine rahatsızlandı. 10 gün önce doğum gününü kutlayan Ali Aras, geçtiğimiz hafta içi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Aras dün akciğer yetmezliğine bağlı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

"Son savaşıydı yenik düştü"

Bugün Ali Aras'ın naaşı hastaneden alınarak Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Burada ailesi, sevenleri ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Ali Aras'ın naaşı, gözyaşı ve dualarla defnedildi.

Ali Arasın çok sevenin olduğunu belirten baba Alparslan Çelik, "Ali Aras'ı herkes kendi evladı gibi bağrına bastı. Diyecek fazla bir şeyim yok. Yüreğim yanıyor. Cennet kapısında bizi bekliyor. Çok acılar çekti, çok mücadeleler verdi. En son enfeksiyon vücudu kaplamış baş edemedi son savaşıydı yenik düştü" dedi.

Kaynak: İHA

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