Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurlandı.

04.01.2025 18:06
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Ferdi Tayfur gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Tayfur'un cenazesinde izdiham: Oğlu fenalaştı

İSTANBUL - Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce insanın katıldığı cenaze nama sonrası ünlü sanatçı son yolcuğuna uğurlandı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sanatçı Ferdi Tayfur için bugün Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Valisi Davut Gül, sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim ve binlerce vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde izdiham yaşandı

Tören sırasında yoğun kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Kalabalık arasında yer alan Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt ise fenalaştı.

Omuzlarda taşınan Türk Bayrağı sarılı tabut daha sonra cenaze aracına konularak dualar eşliğinde defnedileceği Yeniköy Mezarlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

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