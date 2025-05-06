Filistinli Doktor ve Türk Kızılay Personeli Evlendi - Son Dakika
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Genel

Filistinli Doktor ve Türk Kızılay Personeli Evlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan Filistinli doktor Akram Mukat, Türk Kızılay Alaşehir Şubesi'nde çalışan Fulya Karataş ile hayatını birleştirdi. Nikah töreni Belediye Başkanı tarafından gerçekleştirildi.

06.05.2025 17:48
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Filistinli doktor gönlünü Kızılay personeline kaptırdı

MANİSA – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan Filistinli Aile Hekimi Dr. Akram Mukat, Türk Kızılay Alaşehir Şubesi'nde Uzman Yardımcısı olarak çalışan Fulya Karataş ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikahını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kıydı.

Kızılay'ın Filistin için gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak görev Filistinli doktor Akram Mukat, gönlünü kaptırdığı Türk Kızılay Alaşehir Şubesi'nde görevli Uzman Yardımcısı Fulya Karataş ile dünyaevine girdi. Nikah töreni, ilçedeki bir düğün salonunda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından kıyıldı. Çiftin nikah şahitliklerini Mehmet-Azime Dönmez Türkmen çifti, Nurcan Sezgin ve Melek Peköz yaptı. Kız isteme merasimini ise Avukat Veysel Türkmen ve eşi Serpil Türkmen gerçekleştirdi.

Törende evlilik cüzdanını teslim eden Başkan Öküzcüoğlu, "Evlilik hayatına ilk adımı attınız. Bundan sonra hayatınızın her adımını birlikte atacaksınız. Benim size tavsiyem, birbirinizi sınırsızca sevin, saygılı ve hoşgörülü olun. Mutluluk, karşınızdaki eşinizi mutlu etmekle başlar. Sizlere yaşam boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

"Gönüllülük, gönül bağımıza dönüştü"

Dr. Akram Mukat, 2006 yılında Türkiye'ye geldiğini ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2023 yılında Alaşehir Devlet Hastanesi'ne atandığını belirtti. Kızılay'ın Filistin için gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak görev aldığını ifade eden Mukat, "Orada ruh ikizimle tanıştım. Bu gönüllülük, gönül bağımıza dönüştü. Çok mutluyuz. İnşallah bu acıların içinde güzel ve huzurlu bir yuva kuracağız" dedi.

Fulya Karataş ise, "Akram'la Kızılay'da yürüttüğümüz gönüllü faaliyetlerde tanıştık. Aramızda çok güzel bir bağ oluştu. Bu güzel gönül bağını evliliğe taşımaya karar verdik. Yanımda olduğu için çok mutluyum, kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Filistinli Doktor ve Türk Kızılay Personeli Evlendi - Son Dakika

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