Firar Eden Ayı İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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Firar Eden Ayı İçin Arama Başlatıldı

Firar Eden Ayı İçin Arama Başlatıldı

Bursa'da barınaktan kaçan ayı, dron ve jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

16.01.2025 22:11
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Firar eden ayı havadan ve karadan aranıyor

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde barınaktan firar eden ayı için havadan dron ile karadan jandarma ve köpekli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürülüğü ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1996 yılında kurulan ve 67'si yetişkin 7'si yavru 74 ayı bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'nda sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar sebebiyle devrilen ağaç, ayıların dışarısı ile bağını kesen elektrikli tellerin üzerine düştü. Demir çite zarar veren ağacı yol olarak kullanan ayı, atlayarak kaçmayı başardı. Karacabey'e bağlı Boğazköy Mahallesi'nde bir vatandaşın görüp haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 10 kişi ve jandarma ekipleri kaçan ayıyı arama çalışması başlattı.

Havadan dron ile destek

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların 0224 676 11 15 numaralı telefondan ulaşıp bilgi vermeleri istendi. Havadan dron ile karadan jandarma ve köpekli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürülüğü ekipleriyle aranıyor. Civar köylerdeki camilerden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda anonslar yapıldı. Yapılan anonsta büyükbaş hayvanların da dışarı salınmaması konusunda ikazda bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Firar Eden Ayı İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika

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