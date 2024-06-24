Fırın ustalarından sıcağa buz küplü çözüm - Son Dakika
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Genel

Fırın ustalarından sıcağa buz küplü çözüm

Adana'da fırında çalışan ekmek ustaları, dışarıda 45 derece sıcaklıkta zorlu mesailerine devam ediyor. Fırının başında 80-90 derecede çalışan ustalar, molalarda buz küpleriyle serinlemeye çalışıyor. Soğuk su olmazsa dayanamayacaklarını belirten ustalar, zor şartlarda çalıştıklarını ancak alıştıklarını ifade ediyor.

24.06.2024 00:07
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Fırın ustalarından sıcağa buz küplü çözüm

Fırın ustalarının zorlu mesaisi

Dışarısı 45, fırının başı 80-90 derece

ADANA - Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da fırında başında çalışan ekmek ustaları yoğun sıcak altında zorlu mesailerine devam ediyor.

Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 40 derece ölçülürken park ve araç termometreleri ise 50 dereceye dayandı. Yüzde 90 nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artarken fırın başında çalışan ustalar ise odun ateşinde 80-90 derecede çalışıyor.

Buz küpüyle serinliyorlar

Saat başı ekmek pişiren ustalar geri kalan molalarda ise buz küpleriyle soğuttukları suyu kafalarından aşağı dökerek serinliyor. Bazı anlarda ise ustalar buz küplerine sarılıp serinlemeye çalışıyor.

"Soğuk su olmazsa biz çatlarız"

Fırıncı Salih Gülağacı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Adanalıların ekmeği sevdiğini ve ekmekleri insanlara ulaştırmak için çabaladıklarını belirtti. Gülağacı, "Esnaflarımıza yardımcı olalım. Zor şartlarda çalışıyoruz hava sıcak. Buzla serinliyoruz. Soğuk su olmazsa gerçekten yanıyoruz. Fırının önü 80 dereceyi buluyor. Soğuk su olmazsa biz çatlarız, dayanamayız" ifadelerini kullandı.

"Zor şartlarda çalışıyoruz"

Fırıncı Cuma Har ise zor şartlarda çalıştıklarını anlatarak, "Zor şartlarda çalışıyoruz ama Rabbim yardım ediyor. Fırının önü 80 dereceyi buluyor zor ama yapacak bir şey yok. Bu mesleği 35 senedir yapıyorum. Başkalarına zor gelebilir ama bize artık zor gelmiyor, alıştık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Fırın ustalarından sıcağa buz küplü çözüm - Son Dakika

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